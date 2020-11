Több kilométernyi járdaszakasz újult meg Füzesabonyban

A pályázatot szeptemberben pozitívan bírálták el és október közepén már el is kezdődhetett a közel egy hónapig tartó munka, ami a napokban fejeződött be.

Csaknem négy kilométer hosszan tizenhárom járdaszakasz és több kisebb összekötő út újult meg közel egy hónap alatt Füzesabonyban egy nyertes pályázatnak és az önerőnek köszönhetően – adta hírül a Füzes Hírek. Füzesabony önkormányzata még júliusban nyújtott be pályázatot belterületi járdák rekonstrukciójára, ugyanis a helységben régóta nagy problémát okoz a gyalogutak rossz minősége.

– A pályázatot szeptemberben pozitívan bírálták el és október közepén már el is kezdődhetett a közel egy hónapig tartó munka, ami a napokban fejeződött be – részletezte Molnár Richárd alpolgármester.

A pályázaton elnyert közel bruttó húszmillió forintnak és az önkormányzat által biztosított további tízmilliónak köszönhetően tizenhárom utcában újulhatott meg a járda és épülhetett új is, négy kilométer hosszan, valamint több kisebb összekötő út a városban. Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy a továbbiakban is pályáznak járdafelújításra. Céljuk, hogy minden évben legalább tizenkét szakasz kapjon új aszfaltburkolatot.