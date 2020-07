Utánajártunk: teljesen szabályosan tartják, nevelik a kutyákat a mátrai telepen

A napokban írtunk arról, hogy a Szurkolók, az állatkínzás ellen alakult csoport tagjai június 11-én éjszaka bukkantak fel a Recsk és Bodony határában található kutyatelepen. A razzia után mi is meglátogattuk az egyik állattartót, aki mindent megmutatott, amire kíváncsiak voltunk.

A napokban számoltunk be arról, hogy a Szurkolók, az állatkínzás ellen szerveződött csoport ismeretlen eredetű bejelentés nyomán látogatott meg egy Recsk közelében lévő kutyatartótelepet. A váratlan éjszakai rajtaütésről fotókat, videókat és egy hosszú bejegyzést is megosztottak közösségi oldalukon.

Mivel szerkesztőségünk is elkötelezett az állatvédelem mellett, s több környékbeli olvasónk is kérte, nézzünk körül mi is az adott helyen, a nagy port kavaró eset után felkerestük a helyet, ahol az egyik ebtenyésztő, Kiss István és neje, Erika fogadott bennünket. Mindent megmutattak, a kérdéseinkre készségesen válaszoltak, a működésükkel kapcsolatos hivatalos okmányokat elénk tárták. Felidézték a rossz emlékű éjjelt is, amikor a csoport tagjai hívatlanul megjelentek a területen.

A helyszínen járva megtudtuk, a területet két éve bérlik. Akkor kezdtek a rekultivált bányaterületen a kutyák tenyésztésébe, s az ehhez szükséges infrastruktúra kialakításába. Ez a rész, a csoport bejegyzésével ellentétben, szabályosan körülkerített, bár látszik, hogy nem most készült. A bejárati kapun ott a felirat: Idegeneknek belépni tilos! Ez eddig is ott volt.

A telepükön 38 német juhász eb található, jó tartási körülmények között. A kennelek tiszták, a táplálékuk kifogástalan minőségű, garmadával áll a faforgács, amit rendszeresen cserélnek alattuk. Szerződéseik, az itteni ellenőrzésekről készült dokumentáció – köztük a razzia másnapján készült NÉBIH-ellenőrzés jegyzőkönyve – rendben vannak. Ezekben szabálytalanságra utaló megállapítás nincs, csak némi hiányosság.

István azt mondja, nem ez volt az első ellenőrzés. Valakinek nagyon nem tetszik a működésük, mivel névtelenül többször tett bejelentést ellenük.

– Fél éve a recski polgármester a helyi jegyzővel járt nálunk, ugyancsak egy ismeretlen bejelentése alapján. Arról is készült jegyzőkönyv, ami azt erősítette meg, hogy szabályosan tenyésztjük az ebeket – mondja István. – A tenyésztést azért hangsúlyozom, mert a fogalom nem egyenlő a szaporítással. Míg a szaporító hathetes korában jó pénzért, sokszor illegálisan értékesítési a kutyákat, addig a tenyésztő jó körülmények között tartja az állatokat, gondoskodik az oltásokról, csipelésről, a törzskönyvről, s rendszeresen foglalkozik velük. Alapkiképzésben is részesítem őket, hogy együttműködő, megbízható munkakutyákká váljanak.

Erről magunk is meggyőződhetünk, amikor kérésünkre rögtönzött bemutatót tart a közeli hangárban kialakított képzőhelyen. A négylábú feladata a labdakeresés. Bámulatos az összhang a gazda és a fiatal német juhász között, amely sikeresen, villámgyorsan és boldogan teljesíti a feladatot. Az itteni német juhászok István egyetlen kézmozdulatára követik az utasítását, jól tápláltak, egészségesek, s szeretik a gazdájukat. Megtudjuk, minden nap sokat mozognak a szabadban is.

Miközben járjuk a területet, Erika a június 11-i éjszakai razzia momentumait meséli, ami bizony az egész családot megviselte: – Békésen aludtunk, amikor az éjszaka kellős közepén érkezett a hívás a rendőrségtől, hogy azonnal jelenjünk meg a telepen, mert baj van. Halálra rémülve ugrottunk és indultunk. A kislányom, látva a riadalmunkat, megállás nélkül zokogott. Hajnal egy órakor értünk oda, fényszórós autók, rendőrök hada, s húsz idegen ember várt bennünket, mindenre elszántan. Döbbenten néztem, hogy a lakatot a bejárati kapuról valaki leverte közülük, tehát ők már jóval az érkezésünk előtt biztosan tartottak terepszemlét.

A mobiltelefonnal igyekeztem minél több párbeszédet felvenni, s videót készíteni, ahogyan azt ők is tették. A kérdésemre, ki verte le a lakatot, s milyen felhatalmazás alapján, hiszen kint van a belépni tilos tábla, zavaros választ kaptam. Miután bemutatkoztunk, követelték, hogy mindannyian bejöhessenek, s körülnézhessenek. Jeleztem, hogy a rendőrség, mint hatóság jelenlétében jelöljenek ki a csoportból egy embert, aki ért a kutyákhoz, s akiben mindenki megbízik. Ezután indultunk el a szemlére. A szomszédos kutyatartó és a felesége is végig együttműködést tanúsítottak. Az ő bérelt telepén több mint kilencven kutya van. Rendkívül zaklatott, feldúlt állapotban, de készségesen mutattunk meg mindent, hiszen nincs titkolni valónk. Mindenre válaszoltunk, amire kíváncsiak voltak. Hajnal négykor mi hazamehettünk. A rendőrség a kaput őrizve reggelig ott maradt, míg a NÉBIH szakemberei és újabb két nyomozó alapos vizsgálatot tartottak. Erről a jegyzőkönyvet már megkaptuk, olvassák el – adja kezembe a papírt, ami rendes tartási körülményekről tanúskodik.

István gyerekkora óta foglalkozik kutyákkal. Mielőtt a tenyésztésükbe kezdett, sok szakirodalmat olvasott, járt Dunakeszin, hogy megismerje a tartásuk szabályait. Rengeteg kiállításon megfordult, s a keze alól kikerülő állatok jól szolgálják az embereket a határvédelemnél, rendőrségnél, valamint az őrzés-védelemmel foglalkozóknál.