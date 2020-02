Van, aki megünnepli, és akad, aki szerint ciki a Valentin-nap

Szent Bálint nemcsak a szerelem­ tüzében égők, de a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje is. Nálunk e szentnek nem alakult ki egyházi kultusza, ám az angolszász országokban a Valentin-nap elterjedt a szerelmesek ünnepeként. A vélemények megoszlanak róla.

Megkerestünk virágüzletet is, ahol elmondták: ilyenkor megnövekszik a forgalom. Az egri Florens virágüzlet egy eladója arról számolt be, a rózsa, a tulipán a legkelendőbb, s felkapottak a virágból készült medvék is. Az általunk megkérdezett éttermek azt nyilatkozták: péntek este telt ház lesz, a legtöbb vendég előre lefoglalta asztalát, hogy kedveskedjen egy romantikus vacsorával.

Az ünnepről a NAV sem feledkezik meg. Országos akcióba kezdtek a héten, a hatóság revizorai a virágosokat, az éttermeket, az ajándéküzleteket, az édességboltokat, az ékszerészeket keresik fel. A fogyasztóvédelem is felhívást adott ki, mely szerint legyünk körültekintőek vásárláskor.

– Tizenévesen még számon­tartottam ezt az alkalmat, de mára feleslegesnek gondolom. Szimplán reklámfogásról van szó, és túl nagy körülötte a felhajtás. Szerintem nem csak ezen az egy napon kell kifejeznünk szeretetünket. Ami engem illet, sokkal jobban örülök egy apró meglepetésnek a páromtól egy szürke hétköznapon – nyilatkozta portálunknak Kitti, egy fiatal egri lány.

Melinda viszont ennek ellenkezőjéről mesélt nekünk.

– Ma már divat utálni a Valentin-napot, a párommal azonban tartjuk a hagyományt. Van egy kedvenc éttermünk Noszvajon, ahová idén is elmegyünk vacsorázni. Minden évben meglepjük egymást valami aprósággal is. Tavaly például készítettem a páromnak egy könyvet, amiben az első egy évünk történetét mesélem el. A kapcsolatunkban fontos jelképe van a virágnak is, az első évben minden hónapfordulót megünnepeltünk egy szál vörös rózsával. Azt azért nem hagyjuk, hogy magával sodorjon a giccsözön – részletezte.

Juhász Szintia is a romantika híve, párjával ünnepelnek, de hozzátette, ha mindkettejüknek programja akad, nem esnek kétségbe, ha nem aznapra szerveznek romantikus programot.