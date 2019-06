Véradókkal telt meg az egri mozi

Ismét sokakat vonzott a Családbarát Donornap.

Koncerttel, gyermekfoglalkozásokkal, kóstolókkal várták a véradókat a tizenhatodik Családbarát Donornapon, melynek ezúttal az Uránia Mozi adott otthont. A Média Eger Nonprofit Kft., az Egri Területi Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete közös rendezvényén minden évben rengetegen adnak vért, tavaly több mint százhatvanan tettek így.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét színes kísérőprogramokkal készültek a szervezők. Volt bőrdiagnosztika, vércukorszint-mérés, szív állapotfelmérés, kóstoló is. Chilis készítményeket és diétás finomságokat is kínáltak a donoroknak.

Az eseményről élőben közvetített az Eger tévé, amelynek adásában az egészséges életmód volt a középpontban. Személyi edző is adott ehhez tippeket, Stiller Tamás séf könnyű nyári fogásokról szólt. A családosokat is szívesen látták, a gyermekeknek volt játszósarok, s fellépett a Cabaret Band zenekar is. Minden véradó ajándékcsomagot kapott, s egy nyereményjátékon is részt vehettek a donorok.