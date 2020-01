Hamarosan a mozikba kerül a film Béres Józsefről (videó)

A Gyöngyössy Bence rendezésében készült életrajzi dráma a Béres Csepp megszületésének izgalmas történetét és Dr. Béres József kutató hatalommal vívott, megalkuvást nem tűrő harcát mutatja be a hatvanas-hetvenes években.

A Magyar Örökség Díjjal, Széchenyi-díjjal és Magyar Köztársasági Érdemrenddel is elismert Béres József életéről most először készült egész estés mozifilm. A Projekt Film és az MTVA koprodukciójában készült A feltaláló c. filmet Gyöngyössy Bence (Romani Kris, Papírkutyák, Janus, Utolsó rapszódia) rendezte. Cselekménye mintegy tíz évet felölelve, Béres József drámai életszakaszára összpontosít: a hatvanas évek derekától a hetvenes évek közepéig.

Béres József legendás készítménye, a Béres Csepp fejlesztése közben – húga betegsége miatt is – versenyt futott az idővel, miközben a regnáló hatalom folyamatosan a kutató teljes ellehetetlenítésére tört.

A film forgatókönyvét Petényi Katalin (Remény és mítosz, Szép magyar ének, Szigorúan ellenőrzött életek), Gyöngyössy Bence és Kabay Barna Balázs Béla-díjas alkotók, valamint Fonyódi Tibor és Czető Bernát László írták. A forgatókönyvhöz Petényi Katalin és Kabay Barna dokumentumfilmje – Béres József életútja (2015) -, illetve Béres Klára könyve – Cseppben az élet (2016) – szolgált életrajzi forrásként.

A film rendezője, Gyöngyössy Bence kiemelte:

„A feltaláló a Béres Csepp születésének eseményeit követve egyúttal látleletet ad a hatvanas-hetvenes évek Magyarországáról, a (nem) működő szocializmusról, az akkori társadalmat átható hazugságokról, intrikákról. Úgy érzem, napjainkban különösen fontos, hogy felelevenítsük Béres József küzdelmeit, igazságszerető, megalkuvást nem tűrő személyiségét, elkötelezettségét és azt a morális értékrendet, amelyet a kutató ránk hagyott.”

Kabay Barna (Jób lázadása, Száműzöttek, Halál sekély vízben, Hitvallók és ügynökök) A feltaláló producere és társ-forgatókönyvírója elmondta:

“Nagyon fontos számomra, hogy ez a film a hatvanas évek óta felnőtt generációkat is megszólítsa. Azokat, akik keveset tudnak erről az időszakról, akik csak homályos sejtésekre, érzésekre támaszkodhatnak. Bízom benne, hogy A feltaláló valóban megérinti őket, és segít nekik eligazodni a múltban, megérteni nagyszüleiket, szüleiket, önmagukat. Közel érzem magamhoz Béres Józsefet, hiszen őt is az életöröm és a természetszeretet jellemezték, támaszt adva a legnehezebb időszakokban is.”

Béres József szerepét Gáspár Tibor (Kincsem, Anyám és más futóbolondok) Jászai Mari-díjas színész alakítja, aki szerint A feltaláló története ma is aktuális, hiszen a kreatív elméknek, a más utakat járóknak mindig meg kellett küzdeniük a hatalommal, a hivatalokkal, némelyeknek még a saját családjukkal is, hogy elérjék álmaikat, megvalósítsák céljaikat.

“Mindig harcolni kell az igazunkért, így tette ezt Béres József is”

– mondta a színész, akit casting nélkül választottak ki, már a forgatókönyv írása közben is neki szánták a főszerepet.

Béres József feleségét, Papp Katalint Huszárik Kata (Hyppolit, a lakáj) alakítja, színészi játéka felidézi az erős asszony személyiségét, aki a rengeteg baj és nehézség dacára is hűségesen kitartott férje mellett, mindenben támogatva őt.

A feltaláló további főbb szerepeiben olyan kiváló színművészek láthatók, mint Székely B. Miklós, Hatházi András, Seress Zoltán, Für Anikó, Lukács Sándor, Trokán Péter, Bede-Fazekas Szabolcs, Oberfrank Pál és Trill Zsolt.

A feltaláló c. egész estés mozifilm, a Duna Televízióban 2019-ben bemutatott, Gyöngyössy Bence rendezte Cseppben az élet c. négyrészes televíziós sorozat egyes jeleneteinek felhasználásával készült, de a februárban bemutatásra kerülő játékfilm jelentős részét még sehol, semmilyen formában nem láthatta a közönség.

Béres József 1920. február 7-én született Záhonyban, agrármérnöki diplomáját 1965-ben, doktori címét 1968-ban szerezte. Laboratóriumi kutatóként felfedezte, hogy a növények számos betegségét a létezésükhöz alapvetően szükséges nyomelemek hiánya okozza, ezek pótlásával a tünetek orvosolhatók. Felismerését továbbgondolva ráébredt, hogy ez az elv az állatoknál, sőt az embereknél is igaz lehet. Hosszas kísérletezés után, 1972-ben alkotta meg legendás készítményét, a Béres Cseppet, amelyet először saját magán próbált ki, majd súlyos beteg húgának is adott belőle. A Béres Csepp híre szájról szájra terjedt, egyre többen fordultak a kutatóhoz segítségért. Béres József tevékenységét azonban a szocialista hatalom nem nézte jó szemmel, minden eszközt bevetettek, hogy megtörjék népszerűségét és megakadályozzák a készítmény terjedését. A hatóságok börtönnel fenyegették, kuruzslás vádjával bírósági eljárást indítottak ellene, de a kutató minden fenyegetés ellenére kiállt felfedezése mellett, és humánus, igazságkereső személyisége sokakat az ügy mellé állított.

A feltaláló c. film Dr. Béres József születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve, 2020. február 6-án érkezik országszerte a mozikba, a Pannonia Entertainment forgalmazásában.