Új távlatok nyílhatnak az Országos Színháztörténeti Múzeum előtt

Májusban veszi át az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) vezetését Bodolay Géza egyetemi tanár, színházi rendező, aki beszámolt terveiről, lehetőségeiről és a jelenleg is folyó munkáról, a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz fűződő kapcsolatukról.

A Hont Ferenc alapító-igazgató örökébe lépő intézményvezető elmondta, legfontosabb célkitűzése az évtizedeken át gyűjtött múzeumi, dokumentációs, tudományos anyagok megőrzése és minél szélesebb körű bővítése. – Nem gondolom, hogy bármely radikális változtatás jót tenne az intézetnek, ugyanakkor legfontosabbnak az ifjúság minél szélesebb körű bevonását tartom – fejtette ki a jövőre vonatkozó terveit a kultura.hu portálnak adott interjúban Bodolay Géza.

Kitért a Petőfi Irodalmi Múzeummal (PIM) való kapcsolatra is, az OSZMI ugyanis ennek filiájaként működik. Reményét fejezte ki, hogy a PIM lendülete számukra is új távlatokat nyithat meg, és ezekkel a lehetőségekkel élni is tudnak majd. A Károlyi-palota, vagy a mostanában bekapcsolódó A38 Hajó rendezvényei is az irodalomhoz szorosan kötődő színházi vonalat erősíthetik.

Az intézmény működése szorosan összefügg a PIM költségvetésével, jelenleg is több igen komoly beszerzés van folyamatban. Ezek egyike Paál István rendezői hagyatéka, aki a magyarországi lázadó színház egyik jeles alakja volt. Az új igazgató kitért arra is, hogy a Bajor Gizi Színészmúzeumot is teljes körű színházi helyszínként kívánják működtetni, ám fontosnak tartotta közölni: nem akarnak újabb alternatív színházat nyitni a fővárosban.

A színházi szakembereket, kutatókat fogadó OSZMI nagyközönség számára szervezett rendezvényei több helyszínen, olykor vándorkiállításokon és egyéb kulturális események kiegészítőjeként is megjelennek. A könyvtár, a dokumentáció, az archívumok Budán továbbra is kutathatók – hangsúlyozta az új vezető. – Szervezetileg nem történik átalakítás, így elmarad a színházaink egy részénél többször látott átadás-átvétel mutatványa – adott hangot reményének az OSZMI igazgatója.

Borítókép: Bodolay Géza rendező William Shakespeare Coriolanus című tragédiájának főpróbáján a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban 2014. március 6-án