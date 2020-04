Kautzky Armand: Zenthe Ferenc az egyik legnyitottabb és legkedvesebb figura volt

Az egri születésű Kautzky Armand több színdarabban is játszott együtt a ma 100 éve született Zenthe Ferenccel, a legendás színészről csak pozitív emlékei vannak.

– 1989-ben szerződtem le a Madách Színházhoz, amelyet akkoriban egy csodálatos társulat jellemzett. Remegő lábakkal érkeztem meg az első társulati ülésre, ahol elismert és kiemelkedő művészek voltak jelen, köztük Zenthe Ferenc is, akinek filmjein és színdarabjain nőttem fel. Akkoriban, mint pályakezdő, rettenetesen féltem attól, hogy vajon miként fogadnak majd be, de káprázatosan reagált mindenki. A társulat egyik legnyitottabb és legkedvesebb figurája pedig Feri bácsi volt, aki elsőként ajánlotta fel, hogy tegezzem őt – idézte fel a Nool.hu-nak Kautzky Armand.

A pásztói színház igazgatója azt is elmesélte, hogy mit tanult meg mindenki Tenkes kapitányától.

– Zenthe Ferenc a várakozási időkben mindig pihent, becsukta szemét és relaxált. Azt, hogy hogyan kell pihenni a különböző munkák között, így például a filmforgatásokon vagy a színházi próbákon, tőle sajátítottam el. Akkoriban még nem tudtam, hogy ennek mekkora jelentősége van, hiszen a pályám elején voltam és pihenés helyett inkább rendszerint beszélgettem. Mire ismét színpadra kellett állni, fáradt voltam. Most már jó magam is pihenek a várakozási időben és évtizedekkel később én tanítom ezt a fiataloknak – osztotta meg portálunkkal a művész, aki felelevenítette azt is, hogy a legendás színész mindig törődött másokkal és nagyon kedves ember volt, akit mindenki szeretett. Mint mondta, sosem volt konfliktusa és mindig nevetett.