Kedd este kezdetét veszi a világ egyik leghíresebb filmfesztiválja

Az amerikai filmipar tavalyi távolmaradása után a hollywoodi stúdiók és sztárok idén ismét jelentős számban érkeznek a francia Riviérára, ahol kedd este kezdődik a 72. cannes-i fesztivál.

A francia sajtóban XXL-esnek beharangozott seregszemle hivatalos versenyprogramjában lesz látható az amerikai Quentin Tarantino és Terrence Malick, a spanyol Pedro Almodóvar, a kanadai Xavier Dolan, a brit Ken Loach és a francia Arnaud Desplechin legújabb filmje, és a fesztiválra látogat többek között Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Léa Seydoux, Isabelle Huppert, Alain Delon, Bill Murray, Sylvester Stallone, valamint Diego Maradona, Elton John, Iggy Pop és Tom Waits is.

Két évvel ezelőtt a cannes-i szervezők heves vitát robbantottak ki azzal, hogy kötelezővé kívánták tenni a Netflix amerikai filmóriás által benevezett alkotások mozibemutatóját. Miután a hagyományos filmszínházak védelmét zászlajára tűző fesztivál ezt szabályzatába is beiktatta, a Netflix sem tavaly, sem idén nem nevezett filmet a hivatalos versenyprogramba.

Az Arany Pálmáért versengő 21 film alkotói között ugyanakkor idén számos világsztár rendező van,

köztük a leginkább várt Quentin Tarantino, aki 25 évvel a Ponyvaregény Arany Pálmája után legújabb filmjében gyerekkora Hollywoodjának állít emléket. Az 1969-ban játszódó Volt egyszer egy Hollywood egy tévésztár és dublőrének története, a főszerepeket Leonardo DiCaprio és Brad Pitt alakítják.

A versenyben öt olyan film szerepel, amelynek rendezője egy vagy két alkalommal már elnyerte a fődíjat.

Erre korábban csak 1949-ben, illetve 1982-ben volt példa.

Két Arany Pálmát nyert már a 82 éves Ken Loach, akinek Sorry We Missed You című, Newcastle-ban játszódó filmjének középpontjában egy, a szegénység ellen küzdő család áll. A belga Luc és Jean-Pierre Dardenne is harmadik alkalommal indul a fődíjért A fiatal Ahmed című alkotásával, amely egy kamasz radikalizálódásáról szól. Abdellatif Kechiche, a 2013-ban az Adele élete című filmjével Arany Pálmát nyert francia-tunéziai rendező egy újabb szerelmi történettel (Mektoub, My Love: Intermezzo), míg Terrence Malick nyolc évvel Az élet fája győzelme utána egy második világháborús spirituális drámával (A Hidden Life) tér vissza.

A 21-es mezőnybe 13 olyan film kapott meghívást, amelynek rendezője visszatérő vendége a fesztiválnak.

Jim Jarmusch amerikai rendező The Dead Don’t Die (A halottak nem halnak meg) című zombifilmje Bill Murray-vel, Adam Driverrel és Iggy Poppal a főbb szerepekben nyitja meg kedd este a fesztivált. A 2017-ben zsűrielnök Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség című versenyfilmjének főszerepét, egy melankolikus filmrendezőt Antonio Banderas alakítja. Az olasz Marco Bellocchio Az áruló című filmje egy jó útra tért volt maffiózó történetét dolgozza fel. Bong Dzsun Ho dél-korai rendező Élősködők címmel forgatott fekete komédiát egy munkanélküli családról.

Az Ez csak a világvége című filmjével három évvel ezelőtt a zsűri Nagydíját elnyerő kanadai Xavier Dolan ismét francia nyelvű alkotással (Matthias és Maxime) érkezik. A palesztin Elia Szulejman önéletrajzi filmet forgatott saját emigrációjáról (It Must Be Heaven). Kleber Mendonca Filho és Juliano Dornelles brazil rendezők Bacurau című alkotása hazájuk egyik legszegényebb régiójában játszódik, Udo Kierrel a főszerepben. A francia Arnaud Desplechin pedig a szülővárosában, Roubaix-ban szolgálatot teljesítő rendőrökről igaz történetek alapján forgatott filmet (Oh Mercy!).

Az Egyesült Államok négy, míg Franciaország hat filmmel képviselteti magát. A francia alkotások közül négynek a rendezője először kapott meghívást a versenyprogramba. Céline Sciamma Portrait de la jeune fille en feu (Egy fiatal lány lángoló portréja) című alkotásának főszerepét Adele Haenel alakítja. Justine Triet Virgine Efirával a főszerepben forgatta Sibyl című filmjét. A francia külvárosokban tapasztalható rendőri erőszakról szól a Les misérables (A nyomorultak), Ladj Ly első játékfilmje, a szenegáli származású szintén elsőfilmes Mati Diop Atlantique (Atlanti-óceán) című alkotása pedig a hazájukat elhagyó dakari munkások migrációját meséli el.

Először szerepel a hivatalos programban az osztrák Jessica Hausner is, aki Portugáliában forgatta Frankie című filmjét a főszerepben Isabelle Huppert-rel. Az újoncok között Kelet-Európából a népszerű román rendezőnek, Corneliu Porumboiunak a Kanári-szigeteken játszódó Gomera című vígjátéka versenyezhet az Arany Pálmáért, a kínai Tiao Jinan pedig egy bűnbanda jó útra térő főnöke és egy prostituált történetéről készített filmet (The Wild Goose Lake).

Thierry Frémaux művészeti igazgató szerint az idei válogatásban elsősorban olyan politikus, illetve romantikus alkotások versenyeznek, amelyek újraértelmezik a zsánerfilmek műfajait.

A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező,

a 83 éves Alain Delont életművéért tiszteletbeli Arany Pálmával tüntetik ki. Versenyen kívül mutatják be az 1966-ban Arany Pálmát nyert Egy férfi és egy nő című film folytatását Egy élet legszebb évei címmel Claude Lelouch rendezésében, Jean-Louis Trintignant és Anouk Aimée főszereplésével, valamint az Elton Johnról készült Rocketman című életrajzi filmet Dexter Fletcher rendezésében.

Egy magyar vizsgafilm, Moldovai Katalin Ahogy eddig című rendezői diplomafilmje az egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programban szerepel május 21-én, Bacsó Péter A tanú című filmjének eredeti, cenzúrázatlan változatát pedig pénteken vetítik a Cannes Classics-programban.

A Filmalap nemzetközi értékesítési részlege a cannes-i filmvásáron képviseli a legújabb magyar filmeket, a Magyar Pavilonban pedig a fesztivál szakmai közönségét tájékoztatják a magyar filmiparról.