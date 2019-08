Vereséggel búcsúztak a röplabdás lányok

Fájó szívvel tudatjuk, hogy LÁZÁR ISTVÁN 72. éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 3-án 12 órakor a Lajosvárosi temetőben. A gyászoló család

Megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy CZAKÓ ERNŐ andornaktályai lakos 79. életévében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 31-én 11.30 órakor lesz az andornaktályai temetőben, előtte gyászmise a kápolnában. Gyászoló felesége, lánya, fiai, menye és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk minazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy KISS LÁSZLÓNÉ Böbe a NAV volt dolgozója életének 65. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 30-án 15 órakor a bélapátfalvai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak és velünk utolsó útjára elkísérik. Férje, Huga és a gyászoló család

Köszönjük a Markoth Ferenc Kórház mindazon orvosainak, dolgozóinak, kiemelten dr. MÁRTON TIBOR-nak a maximális szakmai és emberi erőfeszítésüke, akik MÁRTON BALÁZS felépüléséért minden e világi dolgot megtettek.

" Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa, nagypapa SZABÓ BERNÁT LÁSZLÓ volt MEFAG dolgozója életének 81. évében elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2019. augusztus 29-én 15.30 órakor lesz, előtte gyászmise. Gyászoló felesége, lányai és unokája

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. PÁDÁR JÁNOSNÉ volt kömlői lakos 84. éves korában váratlanul elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2019. augusztus 29-én 14 órakor lesz a gyászmisét követően. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZERENCSI JÁNOS a Kereskedelmi és Hitelbank nyugdíjasa életének 88. évében elhunyt. Végakaratának megfelelően szűk családi körben örök nyugalomra helyeztük. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy FEJÉR GYÖRGY a Nagymiskolci Állami Gazdaság nyugalmazott igazgatója életének 91. évében 2019. augusztus 17-én elhunyt. Temetése 2019. augusztus 29-én 16 órakor az egri Hatvani temetőben lesz. Előtte a temető kápolnájában engesztelő gyászmisét tartunk. A gyászoló család

" Két éve várni valakire, ki soha nem jön már, mert elrabolta a kegyetlen halál. A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Két éve, már hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találtunk. Sírod elött állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitúl, szemünkből a könny naponta kicsordul. Fájó szívünk fel-fel zokog érted, örökké szeretünk nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk URBÁN LÁSZLÓ halálának 2. évfordulóján. Nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk: szerető feleséged és családod, fiad Laci, lányod Csilla és imádott két unokád Boglárka és Dorottya Lujza.

Mély megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, drága édesapa, nagyapa és rokon ASSZONYI LÁSZLÓ hosszú szenvedés után, életének 85. évében 2019. augusztus 14-én elhunyt. Temetése az egri Hatvani temetőben 2019. augusztus 27-én 13.30 órakor lesz. Gyászoló felesége, fiai, menye és unokái.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Horváthné Bán Erzsébet a Borkombinát volt dolgozója életének 70. évében elhunyt Temetése 2019. augusztus 27-én 10 órai kezdettel a Kisasszony temetőben lesz. Előtte engesztelő gyászmisét tartunk 9.30 órától a temető kápolnájában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Böjt Jánosné életének 86. évében elhunyt. Temetése az ostorosi temetőben 2019. augusztus 23-án 16-órakor lesz, előtte 15 órakor gyászmisét tartunk. A gyászoló család

Mélységes fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették életünk felbecsülhetetlen és különleges ajándékát MÁRTON BALÁZS-t hogy 34 évesen, 2019. augusztus 12-én elindult a fény felé az angyalok közé. Temetése 2019. augusztus 23-án 15 órakor lesz az egri Kisasszony temetőben. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZŰCS ISTVÁN életének 71.évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 22-én 13 órakor a Felnémeti temetőben lesz. Előtte engesztelő gyászmisét tartunk 12 órai kezdettel a felnémeti templomban A gyászoló család

Ezúttal mondok köszönetet dr. Szele Kálmán főorvosnak, a Markoth Ferenc Kórház kórnikus belgyógyászati osztály vezetőjének, továbbá valamennyi nővérnek, ápolónak és munkatársnak, akik a bent töltött idő alatt készséges szakmai hozzállással és nagy türelemmel viselték gondomat. özv.Szilvás Istvánné

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Balázs Józsefné sz. Kerékgyártó Mária életének 73. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 16-án 13 órakor a bélapátfalvai temetőben lesz. Előtte 12 órától a templomban engesztelő gyászmisét tartunk . Mindenkinek köszönjük, akik fájdalmunkban osztoznak, s velünk utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik RÁCZ JÓZSEFNÉ sz. Lapcsák Rozália temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BIHARI IGNÁC rövid szenvedés után, életének 81. évében elhunyt. Temetése az egri Kisasszony temetőben 2019. augusztus 15-én 13 órakor lesz. Gyászoló felesége, lánya, unokái

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TELEKI BÉLÁNÉ életének 71. évében elhunyt. Temetése az egri Lajosvárosi temetőben 2019. augusztus 14-én, 14 órakor lesz. A gyászoló család