A gyöngyösi kapus a banánra és a Sport szeletre esküszik

Kapusok szokásait, babonáit, különcségeit ­bemutató sorozatunk legújabb szereplőjeként a Gyöngyösi AK hálóőre, Halasi Ádám került a középpontba. A 29 éves sportember úgy véli, aligha lehet befejezni az idei bajnokságot.

– Először is szeretném megköszönni Éles Viktornak, hogy nekem „dobta a labdát”, igaz, ezt korábban jó pár éven keresztül megtette – magyarázta az NB ­III.-as gárda kapusa. – Ezúton is hálás vagyok azért a rengeteg munkáért, amit belém fektetett. Ami pedig a szokásaimat illeti. Soha nem voltam babonás típus, inkább felnőttpályafutásom elején izgultam jó pár mérkőzés előtt, de ahogy múlt az idő és teltek a meccsek, jött a magabiztosság és ezzel együtt elmúlt az izgalom. Azt a mai napig nem hagyom el, hogy minden összecsapás előtt, a hét utolsó edzése után megtakarítom a cipőmet, és ezzel el is kezdődik az aktuális 90 percre történő hangolódás. Az egyik legfontosabbnak a mentális felkészülést tartom, ezzel egyidejűleg azt, hogy nyugodt körülmények között készüljek a találkozóra. Emellett fontos hozzátennem, hogy a mérkőzések előtt valamennyi esetben megeszek egy banánt és egy Sport szeletet.

A bekapott találat utáni belső állapotról, hangulatról így vallott a GYAK hálóőre.

– Egy-egy kapott gól után minden kapustársam többnyire először magába teszi fel a kérdést: hibáztam-e, miért nem tudtam kivédeni? Engem eléggé megvisel az adott mérkőzés elvesztése. Sokáig gondolkodok egy vesztes találkozó után, mit lehetett volna hozzá tenni ahhoz, hogy az eredményjelzőn ne az mutatkozzon, hogy a csapatom pont(ok) nélkül hagyja el a játékteret.

Éles Viktor segítségnyújtásáról a fentiekben már ejtett szót Halasi Ádám, azonban nemcsak az előző tréner nyújtott számára sokat.

– A legnagyobb hatást a fiatalkori és mostani kapusedzőm, Labancz Róbert gyakorolta rám. Rengeteget tanultam Ács Jani bácsitól, majd pedig a korábbi szövetségi kapitánytól, a Gyöngyösön 2019-ben dolgozott Csank Jánostól.

Most azonban szünetelnek az edzések, így a gyöngyösiek sem végezhetik a megszokott módon a tréningeket. A hálóőr is nehezen éli meg a helyzetet.

– Aki napi szinten űz valamilyen sportot, annak az a legrosszabb érzés, ha ezt nem teheti. Sajnos egy hónapja leálltak az edzések és mérkőzések sincsenek, de most mindenkinek az egészsége a legfontosabb és az, hogy vigyázzon magára. Sokakhoz hasonlóan mi is minden héten megkapjuk a házi feladatot, azonban ez közel sem ugyanolyan, mint amikor az ember bemegy az öltözőbe és ott készül az edzésre, a meccsre. Talán ez hiányzik a legjobban! Remélem, lesz folytatása a tavaszi idénynek és be lehet fejezni a bajnokságot, bár sajnos ezt nehezen tudom elképzelni. Ugyanis, ha véget is ér a járvány, maximum szerda-vasárnap ritmusban lehetne kivitelezni, de mivel ez nem profi osztály és sokan dolgoznak a foci mellett, így kevés esélyt látok erre a forgatókönyvre – mondta Halasi Ádám.

Horváth Péternél pattog a labda

Halasi Ádám a Gyöngyöshalász SE kapusának, Horváth Péternek dobta tovább. Vagyis vele folytatjuk majd.