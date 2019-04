A halászi edző azért fohászkodik, több sérült ne legyen

A dobogóra hajtó péterkeiek foghíjas vendégekkel találkoznak.

A tavaszi kilenc mérkőzésen egyaránt 20 pontot szerzett Pétervására és a Gyöngyöshalász egymás elleni mérkőzését helyeztük a megyei I. osztályú bajnokság 25. fordulójának középpontjába.

SZOMBAT, 17.00:

PÉTERVÁSÁRA (4.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Németh Szabolcs (Juhász Á., Csathó).

TÓTH ZSOLT, a pétervásáraiak szakosztályvezetője: – A gyöngyöshalásziakkal mindig parázs, szoros meccseket játszottunk és hasonlóra számítok ezúttal is. Nehéz mérkőzés vár ránk, ezzel együtt hazai környezetben egyértelműen azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy itthon tartsuk a pontokat. A keretünkből egyedül a válltörés miatt kiesett Szőllősi Tamásra nem számíthatunk, a többiek bevehetők és egészséges önbizalommal várják az összecsapást, továbbá a nézőket is.

HORDÓS DÁNIEL, a gyöngyöshalásziak asszisztens edzője: – Azt kívánom magunknak, hogy több sérültünk már ne legyen! A keretünkből Ludányi, Ozsvárt, Oravecz, Hovanecz, Szilágyi, Horváth és Szurdoki sérült, illetve beteg, de Kiss és Fülöp szereplése is kérdéses. Ezek alapján mondom, hogy jó lenne, ha rendelkezésre állna tizenegy hadra fogható játékos. Taktikáról és elvárásról nagyon nehéz ilyen körülmények között beszélni, noha a háttérben minden adott ahhoz, hogy jól szerepeljünk.

Ősszel: 1–1.

FC HATVAN (1.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Muhari Gergő (Deme, Albert).

A már bajnok hatvaniak esetében a tűz fenntartása azért sem egyszerű, mert noha a vezetőedző, Simon Antal továbbra is a klub kötelékébe tartozik, a kécskei trénerkedésből adódó kettős szerepkör megosztja a figyelmet.

Ősszel: 2–2.

HEVES (8.)–FELSŐTÁRKÁNY (7.)

Heves. V.: Rozsnaki Gábor (Rézműves, Koroknai).

A nagy hagyományokkal bíró párharc tagjai korábban az élcsoportbeli pozíciókért küzdöttek, jelenleg azonban a középmezőnybeli tagság helyei kínálnak kihívást.

Ősszel: 0–4.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (15.)–BERG SYSTEM-EGER II (16.)

Bélapátfalva. V.: Viktor Ferenc (Lucián, Palásti).

Az utolsó előttihez látogató sereghajtó a sorozatos vereségek ellenére képes lehet arra, mint ellenfele az ősszel Egerben. Igaz, hazai oldalon meg úgy vannak vele, kit győzzenek le, ha nem az egyetlen mögöttük lévőt.

Ősszel: 1–0.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (10.)–BORSODNÁDASD (14.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Várallyay Miklós (Varga L., Pádár).

Borzasztó rossz szériában vannak a besenyőiek, akikre már nagyon ráférne egy aprócska siker. A BLASE utóbbi három meccse közül kettőt megnyert és ezúttal is bravúrra készül.

Ősszel: 1–0.

LŐRINCI (3.)–HERÉD (9.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Szigetvári Zsolt (Király, Darók).

A második helyre pályázó hazaiak majdnem pontot csíptek a hatvaniaktól, a herédiekkel szemben viszont egyértelműen az a cél, hogy hazai siker szülessen. A vendégek két győzelem után gyűjtenék be a harmadikat.

Ősszel: 1–1.

MARSHALL-ASE (5.)–FÜZESABONY (13.)

Andornaktálya. V.: Strehó Erik (Bakos, Kiss T.).

Egy huzamban hat győzelem áll az andornakiak nevénél, akik abban az esetben folytathatják a remeklést, ha a füzesabonyiakat is legalább arra polcra helyezik, mint akikkel szemben meg kell szenvedni a sikerért.

Ősszel: 3–1.

SZOMBAT, 19.00:

MAKLÁR (12.)–EGERSZALÓK (11.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Mencsik László (Harnos, Lovas).

A Sipos Lajos helyébe játékos-edzőként lépett Bánka Balázsra nem vár egyszerű feladat a villanyfényes meccsen. A szalókiak hat meccs óta veretlenek s aligha lesznek tekintettel arra, hogy a makláriakat milyen gondok gyötrik.

Ősszel: 2–2.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA