A herédi edző a Bp. Honvéd felkészülését segítette

A gyöngyösi szakember az Európa-ligában érdekelt klubnál dolgozott.

A Budapest Honvéd NB I.-es csapata nyári felkészülésének első részéből Labancz Róbert is tevékeny részt vállalt. A gyöngyösi szakember az Európa-ligában érdekelt klubnál két és fél héten át segítette a munkát kapusedzőként. Giuseppe Sannino vezetőedző kérésére a csapat ausztriai táborozása során is Labancz dolgoztatta a kispestiek hálóőreit. A megbízatás azonban lejárt, immár Vlada Avramov foglalkozik a Honvéd kapusaival. A korábbi szerb válogatott az olasz II. osztályban szereplő Bresciától érkezett a piros-feketékhez.

Labancz Róbert a 2018/19-es bajnoki évet a Heréd LC megyei I. osztályú csapatánál fejezte be, és ott is folytatja. Az elmúlt idényben kilencedik végzett gárdától négyen távoztak, valamennyien Nógrád megyében folytatják pályafutásukat. A Baranyi Richárd, Nagy Szilárd és Földi Arnold alkotta trió a Héhalom SE együtteséhez igazolt, míg Tancsik Richárd visszatért a Palotás SE-hez. Helyükre megvannak a kiszemeltek, mi több, két játékos már el is kötelezte magát a HLC-hez. Ezek szerint Herpai Gergely (Besenyőtelek SC) és Holtner Attila (Pásztó SE) Tari Szabolcsék csapattársaként folytatja, a további jelöltekkel zajlanak az egyeztetések, de megállapodás még nem történt.

A herédiek július 16-án kezdik a felkészülést a következő idényre.