A klubelnök szerint úgy válogatnak a gyerekekből, mint a húspiacon

Nagyon felháborodott a Halmajugra SE elnöke. Sebestyén János azért mérges, mert fiataljaikat elcsábítják más klubok.

– Egyesületünk három évvel ezelőtt amiatt alakult, hogy segítse a helyi gyerekek sportolását és tanulását – vágott bele a vezető. – A munkát az önkormányzat segítségével kezdtük, és azóta hosszú, rögös utat jártunk be. Mára már negyven gyermekünk szerepel a Bozsik-programban, illetve az ifjúsági korosztályban. Az elején úgy véltük, a végső cél nem lehet más, mint egy felnőtt korosztály kinevelése, és lassan már ott is tartunk. Emiatt indult a nagypályánk építése, amit a nehézségek ellenére szeptemberben átadnak. És noha haladunk a cél felé, akadnak olyan egyesületek és sportvezetők, akik szerint nem kell tehetséget nevelni, hanem elegendő őket pénzzel megszerezni. Úgy válogatnak a gyerekeink között – már elnézést a hasonlatért –, mint a „húspiacon”. Sajnos ez sikerül nekik, mivel a 13–14 éves korosztályt könnyű egy kis ígérgetéssel elcsábítani. Mit keres egy 13 éves az U19-es korosztályban, ahol akár öt 20 éves túlkorossal is összefuthat? Valójában azért kellenek, hogy az ifi csapat kilegyen és a felnőtt gárda gond nélkül működhessen. Természetesen, ha felfelé történik az igazolás, és akár osztályokat is ugrik a gyermek a tehetsége miatt, akkor ennek nem szabad gátat szabni!

A klubvezető szerint egy 13–14 éves gyermek helye a saját korosztályában van, aki csak azt követően lépjen feljebb a ranglétrán miután megerősödött és elég éretté vált.

– Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy nincs utánpótlás a falvakban és más települések tehetségeit kell „elszipkázni” – tette hozzá az elnök. – Minden községben működik iskola, ahol gyermekek tanulnak és egy kis odafigyeléssel focista is kinevelhető belőlük. Vagyis nem a felnőttcsapat kiállításán kellene fáradozni, amelyik bajnokság nyer, de nem hajlandó feljebb lépni egy osztállyal, hanem az utánpótlás-nevelésre kellene a hangsúlyt fektetni, ahol tehetségek tűnhetnek fel és idővel meglesz belőlük a felnőtt is. Azonban erre nincs türelem, mert könnyebb egy kis ígéretért cserébe más munkájának babérjait learatni. Nagyon sok egyesület ment amiatt tönkre, mert az utánpótlását elvitték a tehetősebb csapatok. Miért nem fordítjuk ezeket az összegeket saját uránpótlásunk nevelésére, mások elnyerése helyett? Edzőként jól látom ezt a folyamatot és tudom, négy évbe kerül, hogy eredményeket érjünk el, mivel ezután érnek be a gyermekekbe vetett befektetések, edzések, taníttatások. Azonban ennek egy csettintéssel véget vetnek. Elnézést kérek a paprikás hangnememért, azonban annyira dühítő, ezt újra és újra átélni, hogy minden munka hiába, ha elviszik a gyerekeket, hogy már hangot kellett adnom felháborodásomnak – zárta szavait Sebestyén János.