Az Eger–Gyöngyös megyei derbin mindenki bizonyítana

Megyei rangadóval folytatják bajnoki szereplésüket szűkebb hazánk NB I-es csapatai. A gyöngyösiek szombaton 18 órakor vendégeskednek Egerben.

A férfi NB I. 13. fordulójának mérkőzése:

SBS-EGER (14.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (5.)

Eger, körcsarnok, zárt kapuk mögött, szombat, 18.00. V.: Paska, Vastag.

A megyeszékhelyiek három mérkőzést követően pont nélkül utolsók, míg a gyöngyösiek hat meccsen négy győzelmet arattak. Az egriek utoljára 2019 márciusában szereztek pontot a mátraaljaiaktól (24–24), a két együttes legutóbbi két bajnokiját egyaránt Németh Tamásék nyerték.

– Az elmúlt napok edzésmunkáját annak jegyében alakította ki Tóth Edmond vezetőedző, hogy a megyei rangadón frissen fussunk ki a pályára – mondta az egriek jobbszélsője, Lezák Áron. – Azok után, hogy a Veszprém és a Szeged elleni mérkőzést amolyan felhozó találkozónak tekintettük, a Gyöngyössel szembeni összecsapással elkezdődnek az igazán tétre menő csatározások. Lépésről-lépésre haladunk előre, bízom benne, hogy hamarosan már a pontok is jönnek. Mindent kiadunk adni magunkból, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég. Bizakodó vagyok, mert a hosszú kényszerszünet után kezdjük utolérni magunkat.

A gyöngyösiek várhatóan több meghatározó játékosukat nélkülözve lépnek pályára. A Cegléd elleni hétközi 30–24-es győzelem során Nagy Benedek, Mitar Markez, Papp Bence, Lubomir Duris és Ubornyák Dávid sem szerepelt a keretben, vélhetően valamennyien koronavírus-fertőzés miatt.

– Támadásban és védekezésben is új szerepkör hárult azokra, akik bevetésre vártak, hiszen két irányítónkat és két jobbátlövőnket is nélkülözni kellett hétközben – fogalmazott a klub honlapjának a Ceglédnek tíz gólt dobott balátlövő, Halász Levente. – Igazi falkaként küzdöttünk egymásért és ha ezt a szellemiséget szombatra is át tudjuk menteni, akkor Egerből is két ponttal térünk haza.

A mérkőzést az SBS-Eger hivatalos YouTube-csatornáján (Handball Eger) élőben lehet követni.

A bajnokság állása