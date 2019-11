Az OSC is verhető

A nők számára a III. Kerület ellen nem fér bele a pontvesztés.

A LFÁ-ZF-Eger női csapatának mérkőzése nyitja a szombat délutáni programok sorát, amelyet a ZF-Eger férficsapatának OSC elleni rangadója követ. A két mérkőzés között a jótékonykodás kerül előtérbe.

A férfi OB I. B-csoportja 7. fordulójának mérkőzése:

ZF-EGER (2.)–A-HID OSC ÚJBUDA (1.)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szombat, 16.45. V.: Csizmadia Zs., Homonnai D.

Az Eurokupában a francia Strasbourggal szemben sikerrel megvívott negyeddöntős párharcot követően ismét a magyar bajnokságra fókuszál az egri gárda. A franciaországi vereség alkalmával ötméteresekkel elődöntőbe jutó ZF, kellően paprikás hangulatban várja a fővárosiak elleni fellépést.

– Az OSC még ha a Ferencvárossal együtt játékosállományát tekintve ki is emelkedik a magyar mezőnyből, nem verhetetlen – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Dabrowski Norbert. – A váratlan vereségek után általában minden csapat jóval dühösebben, motiváltabban lép fel a következő összecsapáson. Ez persze nem könnyíti meg a feladatot, de miért ne okozhatnánk mi is meglepetést az újbudaiaknak? Ebben óriási szerepe lehet a szurkolóknak, akik ha olyan hangulatot teremtenek a Bitskey-uszodában amit már többször megszokhattunk, akkor nincs lehetetlen.

Az egrieknél Angelosz Vlahopulosz továbbra is maródi, jelenleg nyolc csavar rögzíti a sérült kezét.

A női OB I. 8. fordulójának mérkőzése:

LFÁ-ZF-EGER (6.)–III. KERÜLETI TVE (5.)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szombat, 15.00. V.: Tordai G., Bereczki M.

Szerdán még Szegeden aratott tízgólos sikert (15–5) az egri női csapat, amely a fővárosiak ellen is csak a győzelemmel lenne elégedett.

– A kerületiek roppant kellemetlen ellenfélnek számítanak – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Biros Péter. – A korábbi válogatott játékosaik révén rendkívül rutinos csapatnak számítanak. Egy-egy egyéni villanással képesek eldönteni a mérkőzéseket. Csak koncentrált, jó játékkal győzhetőek le. Jobb csapat vagyunk, de ez még önmagában nem elég. Ezt bizonyítani is kell a medencében, hiszen a sportban nem mindig a jobb nyer. Ahhoz, hogy a bajnokság végén a legjobb négy együttes között zárjunk, nem fér bele a pontvesztés.