Egri Úszó Klub: hajótörés az oktatásban

Viszontagságos, nehézségektől sújtott időszakon vannak túl az Egri Úszó Klub tagjai, és az évnek még nincs vége. Az elhalasztott olimpia és a hajótörést szenvedett úszásoktatás mellett egyéb gondokkal is meg kell küzdenie az egyletnek.

– A két olimpiai A szintes versenyzőnknek, Békési Eszternek és Holló Balázsnak nem igazán biztosított a felkészülésük – mondta a Hírlapnak az Egri Úszó Klub elnöke, egyben vezetőedzője, Kovács Ottó. – Erre mindenképpen szeretnék megoldást találni, akár úgy is, hogy ezt Budapesten végzik, ha Egerben ehhez nem lesznek adottak a feltételek. Magam is úgy gondolom, hogy 2021-ben lesz olimpia, és szeretnénk rá úgy felkészülni, hogy azt mondhassuk: bennünket nem akadályozott semmi, vagy ha igen, azt legyőztük. Ha úgy megyünk ki Tokióba, hogy nem érezzük magunkat tökéletes formában, mert ezt nem sikerült megoldani, az nem jó érzés. De, ha mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, és ez jut érvényre az eredményekben, akkor azt mondhatjuk, hogy nekünk most ennyi jött össze.

A tavaszi uszodabezárás, majd a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett intézkedések nem csak a klub élversenyzőinek életét keserítették meg.

– Időnként mindig összébb kell húzódnunk, így egyre kevesebb időnk jut az edzésekre – folytatta Kovács Ottó. – Ez azonban az úszás, vagyis a medencei rész, miközben a szárazföldi tréningezés teljesen katasztrofális. Körülbelül úgy néz ki a helyzet, hogy a lelátó egyik területén ugrándozhatunk. Ez eléggé messze áll az úgymond világszínvonalhoz, ahová ugye törekszünk, amivel versenyezni kellene. Akadtak gyenge próbálkozásaink, hogy béreljünk konditermet, de nem sikerült. A Bitskey uszoda alagsorában van egy kis tornaterem, amelynek felújítását vállaltuk volna úgy, hogy aztán kibéreljük és ezek után csak mi használjuk telerakva a saját sportszereinkkel. Azonban ezt nem lehetett kivitelezni, így ez a kérdés teljesen megoldatlan.

A tréningeket illetően a vizes edzésekre nyílik lehetőség, azaz úszni lehet, ugyanakkor az oktatás nagyon megsínylette a járványt.

– Nincs jobb kifejezés: az úszásoktatás teljesen meghalt – kesergett az elnök. – Ez visszanyúlik a tavaszi uszodabezárásig, aztán nyáron nagyon kevesen jelentkeztek arra a kurzusra, ami régen nagyon népszerű volt, vagyis az intenzív tanfolyamainkra. Persze nyilván a Covid–19 miatti ijedtséggel magyarázható mindez. Ősszel csupán annyit változott a helyzet, hogy végre egy csoportunk beindult, ezzel együtt is elmondható, hogy az utánpótlásunk haldoklik, mert azok hiányoznak, akikkel fel lehetne tölteni az alsó korosztályokat. A klubélet ezen része „hajótörést” szenvedett.

Kovács Ottó kitért a serdülők és az ifjúságiak országos bajnokságára, amelyre a budapesti Tüske uszodában speciális módon került sor. Nem rendeztek ugyanis döntőket, az időfutamok alapján hirdettek bajnokokat a négynapos versenyen. Ez mindenkinek szokatlan volt, így az egrieknek is, ám a szereplésre nem lehetett panasz.

– A következő héten a cápa-, a delfin- és a gyermekkorosztály régiós versenye kínál kihívást Debrecenben, ahol az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régió fiataljai méretik meg magukat. Nekik ez most a fő versenyük. Azt követően a felnőtt ob-nak helyet adó Kaposvárra utazunk. A viadalt az olimpiához igazodva rendezik, ugyanis délután tartják az előfutamokat, délelőtt pedig a döntőket, mert az ötkarikás játékokon is ez lesz a menetrend.

A működés anyagi részére kitérve Kovács így fogalmazott.

– A Magyar Úszószövetségtől júniustól kezdtük el kapni a különböző programok után járó támogatásokat. Végül a várostól is jött pénzt, szeptember végén olyan összeg érkezett a számlánkra, ami nagyjából ötven százaléka az előző évinek. Nagyon sok verseny nem volt, és sok mindent – elsősorban kényszerből – leépítettünk, miközben az oktatás elmaradása miatt munkát sem tudtunk adni. Sok fronton tettünk spórolási intézkedéseket, és ez az év már így megy le.