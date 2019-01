Eszterházy SC: a céljét teljesen elérte a mérkőzés

Kuti Bettina továbbra is a lelátón foglal helyet.

Debre Viktor szavaival élve, borzalmas első játékrészt nyújtott az Eszterházy SC csapata a Szentendre elleni edzőmeccsen, aminek a vége azért jól sikerült. Akik személyesen kívánták megtekinteni a NB I/B Keleti csoportjának utolsó előtti helyezettjével szembeni edzőmeccset, azok kiszúrhatták, hogy Kuti Bettina továbbra is a lelátón foglal helyet, míg a Bocsi Szonja, Sallai Nikolett kettős a karzaton teker a kardió-gépeken. Rajtuk kívül Bíró Eszter és Vörös Szimonetta Egerben sem volt, szóval egyáltalán nem tűnt ezek tükrében meglepőnek, hogy a kispadon a serdülőkorú Csomós Annát és Dohány Vandát is felfedezhettük.

Felkészülési mérkőzésen:

Eszterházy SC–Szentendrei NKE 29–19 (11–13)

Eger, Eszterházy csarnok. V.: Kavalecz I., Kavalecz K.

ESZTERHÁZY SC: Győrffy – Sepsi 3, Pados 2, Petrovics, Sári 8 (3), Kobela 6, Buzsáki 3. Cs.: Leiner – Juhász R. 1, Bernát D., Brettner, Hanczvikkel 1, Borbély 5, Csomós A., Dohány V. Edzők: Debre Viktor, Rutka Péter.

DEBRE VIKTOR: – Az elsőben próbálkoztunk olyan dolgokkal, olyan összeállításokkal, amilyenekkel korábban még nem, de ennek is meg van az oka. Tudni kell, hogy most azokra a játékosainkra, akik sérülés után jönnek vissza, több időt kell szentelnünk. Pados Mónikát is gyakorlatilag ezért játszattuk jobbátlövőként, ami ugyan nem az ő posztja, de ott volt most hiány védekezésben, és ezt így intéztük el. Az összeszokottság hiánya ezzel meg is volt, és a hozzáállás sem tetszett, ezért is mondom, hogy brutálisan rossz volt ez a játékrész. Aztán a másodikban sikerült motiválni a lányokat, ami jobban is sikerült. Teljesen elérte a mérkőzése a célját, legalábbis, amire nekünk kellett, arra mindenképpen jó volt egy ilyen hét után.