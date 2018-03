Marci nemcsak Hevesen, Dortmundban is jól élt

Két abszolút bajnoki címet is nyertek Németországban.

Kovács Gyula edző vezetésével három hevesi súlylökő képviselte a magyar színeket a Dortmundi Nemzetközi Fedettpályás Gyermek Atlétikai Versenyen. A HSE szakosztályvezetője, Megyeri István csupa jó hírről tudott beszámolni a szereplést illetően.

Az első versenynapon mindhárom hevesi a dobogó legfelső fokára állhatott, nem is akármilyen eredményekkel. Barta Zoltán 11,80 méteres egyéni csúccsal utazott ki a versenyre, amit alaposan „megfejelt”: 33 centimétert javítva a rekordján, 12,13 méterrel fejezte be a versenyt és ezzel aranyérmet nyert. A 2005-ben született atléta egy héttel korábban országos bajnoki címet szerzett, ezúttal pedig rangos nemzetközi versenyen bizonyította tudását. Ráadásul az eredményével bekerült a verseny hat abszolút bajnoka közé. A szervezők egy ponttáblázat alapján minden évben féltucat atlétát emelnek ki és jutalmaznak meg az „abszolút bajnok” címmel. Balog Márton (2003) betegséget követően indult az ob-n, ahol egyéni csúcsot ért el, és a negyedik helyet szerezte meg. Ezúttal azonban megmutatta, milyen az, ha egészségen készülhet a versenyre: 57 centit (!) javítva a legjobbján úgyszintén aranyat nyert, és ő is bekerült a hat abszolút bajnok közé. Novák Enikő (2003) sem akart elmaradni a fiúk mögött. Bár neki most nem sikerült az egyéni rekord, ám a 10,17 méteres eredményével ő is elsőként végzett. Enikő alig másfél éve edz, és ez csupán a második nemzetközi versenye volt. Ezzel együtt nagyszerűen teljesített, és kiváló eredményt ért el.

A verseny második napja az egyéni szereplésről szólt. Novák Enikő előző napi eredményén 17 centit javított, ám ez most a második helyhez volt elegendő. Ezzel egy arany- és egy ezüstéremmel fejezte be a viadalt. Barta Zoltán kissé elmaradt új egyéni csúcsától, 11,62 méterig lökte a szert, amivel ezüstöt nyert. A begyűjtött egy-egy arany- és ezüst különösen annak fényében kiváló teljesítmény, hogy ez volt a nemzetközi bemutatkozása. Balog Márton mindössze egy centivel maradt el egy nappal korábbi eredményétől, ám a 14,11 méteres lökése újra aranyat jelentett számára. Így Marci duplázott: a két nap alatt két aranyat nyert.

Az összegzésből kiderül, hogy a három Kovács Gyula tanítvány négy arany- és két ezüstérmet hozott haza Németországból, és nem utolsó sorban két abszolút bajnoki címet is nyertek. Ezzel az eredménnyel az ifjak méltó utódaivá váltak a korábban Dortmundban versenyzett hevesi atlétáknak.