Mr. Olympia: az őszinteség az első elem

Az idei Mr. Olympia és az Arnold Classic Egyesült Államokbeli győztese díszvendégként emelte Eger új konditerme avató-ünnepségének színvonalát. A Cutler Fitness by Allure vezetése és a közönség nagy tisztelettel fogadta és köszöntötte Brandon Curry-t.

„Régebben csupán néha került sor hasonlóra, amióta azonban megnyertem a Mr. Olympiát, azóta egyre több helyre hívnak, vagyis sűrűbben veszek részt ilyen jellegű eseményeken” – felelte Brandon Curry arra a kérdésre, milyen gyakran tesz eleget olyan jellegű meghívásoknak, mint az egri. A házigazdák, Tóth Martin és Tóth Áron, figyelmésségét dicséri, hogy az amerikai sztárt tortával köszöntötték 37. születésnapja alkalmából. A korával egyelőre azonban nem foglalkozik a bodybuilder.

Haney és Coleman hatása

„Még két-három évig képes lehetek fejlődni, de az is igaz, hogy lényegében most vagyok a csúcson. Lehet, hogy nem fogok olyan sokáig versenyezni, mint Dexter Jackson, aki 50 évesen ott mozog topon, viszont arra törekszek, hogy amíg lehet és jól bírom magam, addig elérjem a legtöbbet. Nem számítok öregnek, csinálom tovább.”

Curry elárulta, hogy testépítőként két nyolcszoros Mr. Olympia győztes, Lee Haney és Ronnie Coleman gyakorolta rá a legnagyobb hatást.

„Egyfelől tetszett ahogy a magazinokban láttam őket, másrészt, amikor megismertem mindkettejüket, és amilyen pozitívumokat kaptam a személyiségükből eredően.”

Ismerd fel a gyengeségeid!

A közönségtalálkozóval egybekötött ceremónián nemcsak közös fotókra futotta az idejéből, hanem, arra is, hogy utat mutasson. Tanácsa pedig a következő azoknak, akik a hozzá hasonló magasságba akarnak jutni.

„Az első, hogy az ember legyen őszinte önmagával, továbbá ismerje fel saját gyengéit és erősségeit. Ha ezek megvannak, akkor azt kell eldönteni, szükséges-e külső, szakmai segítség vagy pedig képes az ember magára figyelni és fegyelmezetten élni, edzeni. Minden nagy dolog eléréséhez időre van szükség, ami nem spórolható meg. Ezen időszak alatt sikerek és kudarcok egyaránt bekövetkeznek. Ám ez ezzel jár, és a nem szabad, hogy elriassza az embert.

Kizárt az emelt hang

Brandon Curry-t négy gyermekének édesanyja is elkísérte Magyarországra, ahol már nem először jár. A sztár párja elmondta, végtelenül nyugodt férjét életében csak egyszer hallotta hangosan beszélni, pedig már gimnazistakoruk óta együtt vannak. Egy reklámfilm forgatásánál kérte a rendező, hogy kiabáljon a férje, amit előzetesen három napig gyakorolt – a gyermekek nagy megrökönyödésére.

„A sajátjaimmal kapcsolatban az a fontos, hogy olyat csináljanak, amit szeretnek. Ha valamelyikük úgy dönt, hogy testépítő lesz, akkor majd támogatom ebben, de ha nem, az sem jelent gondot.

A magyarokról szólva úgy látja, „akadnak nagyon jó versenyzők, azonban úgy érzem, hogy félnek magukat megméretni a nemzetközi porondon. Nem lépnek ki a komfortzónájukból.”

Név szerint a Super Body-n látott Molnárt Péterről azt mondta, „ha komolyabb versenyek felé tekintene és próbára tenné magát, akkor sikeres lenne. Egyébként szerte a világban tapasztalni hasonlót, vagyis hogy a bátorság, a nagyobb önbizalom sokakból hiányzik.”

Kathi Béla válogatása

A Cutler Fitness by Allure névre hallgató egri konditerem gépparkját Kathi Béla, a magyar testépítés, erőemelés és erősember sport egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alakja válogatta össze. Több mint 1500 négyzetméteren található 200 olyan testedző szerkezet, amelyek típusai a világ élvonalába tartoznak. Kardió tekintetében is XXI. századi lehetőségeket kínálnak az érintőképernyős és multimédiás gépekkel. Külön női, elszigetelt részleget is építettek, továbbá funkcionális és küzdősport terem is színesíti a szolgáltatásokat. Egy eredeti oktagon (MMA ketrec) pedig lehetőséget nyújt arra, hogy ezen a fronton is kipróbálják magukat a sportolni vágyók.

Nyitás: november 2-án, szombaton.