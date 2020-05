ZF-Eger: kik jönnek Hosiék után?

A játékosok közül eddig nyolcról tudni, hogy távozik a ZF-Eger OB I-es férficsapatától, ahogy az eddigi vezetőedző, Dabrowski Norbert is búcsút intett a Bitskey-uszodának. No, de kik jöhetnek a helyükre?

– Egernek a jövőben mindig olyan csapata lesz, amelyet képes lesz eltartani, ezt pedig elsősorban a saját utánpótlásbázisunkra támaszkodva kívánjuk elérni. Miután szakmailag nem látható az a hatalmas különbség például a majdani ötödik és tizenharmadik helyezett között, reális lehet a középmezőny elérése – jelentette ki Szécsi Zoltán.

Az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke ezt az egylet jövőjéről hétfőn tartott sajtótájékoztatón közölte, ahol megerősítést nyert, hogy a korábban fizetésképtelenné vált egylet számlájára megérkezett a kormány által ígért 300 millió forintos azonnali támogatás. A fennálló kötelezettségek rendezése után hamarosan sorra kerülhet az OB I-es férfi és női gárda 2020/21-es keretének kialakítása. Az egészen bizonyos, hogy kisebb büdzsé miatt nem hozható össze olyan erősségű állomány, amely az eddig megszokott célokért ugorhatott vízbe.

– Ha megnézzük a pólótörténelmet, az egri csapat 2004-től 2020-ig folyamatosan top négyes csapattal rendelkezett, ami egyedülálló – mondta Szécsi az Infó Rádiónak, hozzátéve: most az alulról építkezés időszaka és egy hosszú távon fenntartható pályára állítás következik. A kérdés adja magát: kikkel?

A játékosként háromszoros olimpiai bajnok egri vezető nem rejtette véka alá, hogy Biros Péternek más feladatot szán, mint az eddigiekben, amikor is a Lillafüredi Ásványvíz-ZF-Eger női együttesének vezetőedzőjeként tevékenykedett. Ahogy Szécsi fogalmazott: „Ez nem azt jelenti, hogy vezetőedzőként, hanem a komplett klubot, az összes csapatot érintő szakmai kérdésekben számítok rá maximálisan”.

Gerendás nemigen tér vissza

Vagyis aligha Biros lesz a férfi gárda trénere, mint ahogy immár arra sem mutatkozik sok esély, hogy a korábbi sikeredző, Gerendás György visszatér Egerbe, noha erre az év elején többen fogadni mertek volna. Hasonló krízishelyzetek (értsd: drasztikus költségcsökkentés) esetén a legvalószínűbb forgatókönyv a házon belüli megoldásra kínálkozik.

Tapasztalt szakembernek nincs híján az egylet, elég csak a korábban női szövetségi kapitányként is dolgozott Szilágyi Péterre, vagy az OB I-es férfi gárdát ugyancsak irányított Tóth Kálmánra utalni. Kelemen Attila és Gyulavári Zoltán is sokat letett már a klub asztalára, ám előbbi hamarosan még visszább lép az edzői munka terén, utóbbi pedig továbbra is az utánpótlás-nevelésben kamatoztatja tudását. Fiatal szakemberként Dabrowski segítője, Petrovai Márton, és női utánpótlásban tevékenykedő Rüll Csaba jöhet szóba, ám esetükben egyelőre jobb megoldásnak kínálkozhat, ha egy idősebb kollégával alkotna edzői kettőst.

Oszlopos tagok búcsúznak

Az viszont már eldőlt, hogy az eddigi vezetőedző, Dabrowski Norbert visszatér a BVSC-hez, ahová a játékosok közül követi Gyárfás Tamás. Csacsovszky Erik is a fővárosba igazol (OSC), míg Lukács Dénes Dorián és Magyar Márton a miskolciakhoz kötelezte el magát. A görög Angelosz Vlahopulosz Olaszországba szerződött, Sztrahinja Rasovics pedig Belgrádban a szerb válogatottal készül, de bizonyos, hogy nem tér vissza Egerbe. A gárda két oszlopa, Hosnyánszky Norbert és Decker Ádám ugyancsak távozik, ám az még nem látott napvilágot, hogy hová mennek.

Az érkezési oldalt itt is a csökkentett költségvetés határozza meg, a kérdést inkább az jelenti, mennyi szerep juthat a jövő idény csapatában a saját utánpótlásnak?

Az eddigi távozók

Angelosz Vlahopulosz (AN Brescia)

Csacsovszky Erik (OSC)

Gyárfás Tamás (BVSC)

Lukács Dénes Dorián (Miskolc)

Magyar Márton (Miskolc)

Sztrahinja Rasovics (?)

Decker Ádám (?)

Hosnyánszky Norbert (?)

Akikről egyelőre nem tudni

Baksa Benedek

Kardos Gergely

Krémer Balázs

Kürti Dominik

Nikola Murisics

Sánta Dániel

Sántavy Máté