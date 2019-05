ZF-Eger: Szolnokon győzni kell!

Tizenhárom éve tartó fényes sorozat szakadhat meg, ha...

A férfi OB I. 3. helyért zajló párharcának első mérkőzése:

SZOLNOKI DÓZSA–ZF-EGER

Szolnok, Tiszaligeti Uszoda, péntek, 18.00. V.: Homonnai, Várkonyi.

Tizenhárom éve tartó fényes sorozat szakadhat meg, amennyiben a ZF-Eger nem nyeri meg a Szolnoki Dózsa elleni párharcot. A megyeszékhelyi férficsapat ugyanis 2006 óta folyamatosan érmes pozícióban zárta az élvonalbeli küzdelmeket. A bronz sorsáról az egyik fél második győzelméig tartó párharc dönt, amelynek úgy vághat neki a ZF, hogy a legutóbbi két mérkőzését simán elveszítette a Tisza-partiak ellen. A pályaelőny a szolnokiaknál, így a dobogós helyezéshez legalább egyszer idegenben is nyerni kell Decker Ádáméknak.

– A Ferencvárossal szemben elveszített elődöntős párharcot követően szusszanásnyi időhöz jutottunk – kezdte szavait az egriek vezetőedzője, Dabrowski Norbert. – Könnyen elképzelhető, hogy az elkövetkezendő bő egy hétben négy mérkőzés vár ránk, de három biztos. A bronzéremért zajló küzdelem kellős közepén még a CNA Baceloneta elleni szerdai Bajnokok Ligája csoportmérkőzés is megosztja az erőket. Egy nappal korábban a Szolnok szintén BL-találkozón a Jadran Split vendégeként ugrik medencébe. Annak ellenére, hogy már mindkét találkozó tét nélküli, terhelést jelent a játékosoknak. A szezon végéhez közeledve az utolsó erőtartalékaikat mozgósítják a játékosok, s meggyőződésem, hogy a Szolnok elleni párharcot is az az együttes nyeri, amelyik dinamikusabb és koncentráltabb marad. Nem vonnék le messzemenő következtetést a bajnokság középszakaszában elszenvedett két vereségből, amely rossz időszakban érkezett, s talán igazi tétet is csak a pályaelőny megszerzése jelentett. Az elmúlt években többször is előfordult már, hogy nyertünk Szolnokon, miért ne sikerülne ezúttal is?! Az a csapat, amelyik sikerrel veszi az első mérkőzést, hatalmas lépést tesz a bronzérem megszerzése felé.

Az egriek számára nehézség, hogy a montenegrói Nikola Murisics és Kürti Dominik sérülés miatt nem húzhat sapkát az első összecsapáson.