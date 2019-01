Egy évig se bírta: újabb ember lépett ki Meghan Markle mellől

Ő volt az első nő, aki a királyi család valamely tagját védhette.

Ismét elhagyta valaki ussex hercegnéjének stábját. Novemberben asszisztense döntött úgy, hogy fél év után otthagyja az egyébként igen jól fizető, ám megterhelő állást, és távozik Meghan Markle stábjából – a rossz nyelvek szerint épp a volt színésznő elviselhetetlensége miatt -, most pedig testőre lépett ki – írja a Borsonline.

Az a testőr, akire már októberben felfigyelt a világ: ő volt ugyanis az első nő, aki a királyi család valamely tagját védhette, és bizony például a Fidzsi-szigeteken volt is dolga, amikor több száz rajongó nagy örömében majdnem agyonnyomta a várandós Meghan Markle-t.

Hogy a testőr – aki egyébként a Scotland Yard meg nem nevezett nyomozója – miért hozta meg döntését, pontosan nem tudni, de belső források szerint mindez annak köszönhető, hogy nem lehetett egyszerű együtt dolgozni a hercegnével. Meghan ugyanis – bármennyire is híres volt korábban – nem szokott hozzá azokhoz a kötöttségekhez, amikbe mondjuk a férje, Harry beleszületett.

Sorozatsztárként is élvezett bizonyos szabadságot, most azonban szó szerint egyetlen lépést sem tehet testőr nélkül – amit nagyon nehéz összeegyeztetnie nem csak korábbi életével, de azzal is, hogy a nép hercegnéje szeretne lenni, aki úgy szeretné láttatni magát, mint egy a sok közül.