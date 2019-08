Így zongorázik Anthony Hopkins (videó)

Az Oscar-díjas walesi színész lelkes zongorista és zeneszerző is.

A mandiner.hu arról ír, hogy első nyilvánosság előtt is eljátszott műve a Waltz Goes On 1964-ből származik: a Liverpool Playhouse-ban játszott, ahova mindig jóval a próbák előtt érkezett, és az egyik terem zongoráján játszogatott.

A téma megmaradt benne, évekkel később teljes darabot írt belőle, és elküldte André Rieu-nek. A keringő azóta is szerepel Rieu repertoárján. Egy 2008-as kísérleti filmhez, a Slipstreamhez ő írta a zenét, és a Birminghami Szimfonikus Zenekar közreműködésével CD is megjelent kompozícióiból. Hopkins egyébként a színészkedés és a zenélés mellett festeni is szokott.