Az autópálya-matrica vásárlás legegyszerűbb módja

A nyár végre már javában tombol a maga hőségével és zivataraival, ami azt is jelenti, hogy aki teheti, az a vízparton próbál hűsölni a barátaival, családjával. A legtöbben autóba pattannak, akár csak egy hosszú hétvégére is. A Balaton az egyik legkedveltebb célpont, és már most nagyon nehéz kiadó szálláshelyet találni, valószínűleg idén tele lesz nyaralókkal a tó. A Balcsira pedig leggyorsabban eljutni autóval lehet az autópályán.

Gyorsan és egyszerűen

Az M7 autópálya főváros és Balaton közötti szakaszán péntektől vasárnapig nagy forgalomra számíthatunk. Ha nincs szerencsénk, akár több balesetet is kifoghatunk az útközben, és ilyenkor a menekülő útvonalak is bedugulnak. Ennek ellenére is az autópálya a gyors és kényelmes módja az utazásnak, érdemes útvonaltervező segítségével alternatív útvonalakat is megnéznünk indulás előtt. Az M7-es autópálya használata díjköteles. Azaz autópálya matrica vásárlás után hajthatunk fel rá, ha nem szeretnénk pótdíjat fizetni. Ennek pedig a legegyszerűbb módja, ha online vásároljuk meg a kiválasztott autópálya matricát. A számunkra megfelelő e-matrica típusa utazásunk időtartamától és gyakoriságától is függhet, de ne feledjük, az autópálya-matrica ellenőrzés folyamatos, nem érdemes elbliccelni a megvételét.

Autópálya-matrica típusok és árak

Ha D1-es díjkategóriájú, azaz legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű, maximum 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsira szeretnénk e-matricát vásárolni, akkor az alábbi autópálya-matrica típusok közül választhatunk:

A 10 napos (heti) matrica ára 3 500 Ft, a havi 4 780 Ft, az éves pedig 42 980 Ft-ba fog kerülni. A megyei (egy megyére érvényes) matrica éves díja 5 000 Ft. Ezekre az összegekre még egy tranzakciós költség kerül felszámításra a fizetéskor.

Érdemes átgondolni azt, hogy ha a következő 1 hónapban többször utaznánk az autópályán, akkor jobban megéri árban a havi matrica, mint a 10 napos.