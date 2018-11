Fotelből ülve barangolhatjuk be Egert

Egészen elképesztő virtuális túrán csodálhatjuk meg a várost. Érdemes kattintani, de vigyázat, addiktív tartalom, ne lepődjünk meg, ha észre sem vesszük, s elrepül az idő.

A megyeszékhelyen járva, úgy tűnik, bejött az előrejelzés, valóban rengeteg turista kereste fel a várost. Mint arról portálunk is beszámolt: a szallas.hu felmérése az előfoglalási adatok alapján egy átlagos novemberi hétvégéhez képest négy és félszeres belföldi vendégforgalmat jósolt a hosszú hétvégére. A legnépszerűbb belföldi úti cél Eger, de dömpingre készülhettek Hajdúszoboszlón és Gyulán is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ráadásul ragyogó idő vár ránk a hét végén is, érdemes kimozdulni. Bebarangolhatják a várost azonban azok is, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének kimozdulni otthonról. Egy egészen elképesztő virtuális túrán kalandozhatunk, megnézhetjük egyebek között a belvárost, a Termálfürdőt, a Szépasszony-völgyet, a Kopcsik Marcipániát és persze a várat is. Sőt, több helyszínről, például a Szép-bástyáról nappal és este is megcsodálhatjuk az egri panorámát.