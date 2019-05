Egy év alatt 55 tonnával kevesebb sót használt fel egy hazai sertésfeldolgozó

Jelentősen csökkentette termékei közel 70 százalékának sótartalmát a Kométa. A programnak köszönhetően az élelmiszergyártó az egy évvel ezelőtti bejelentés óta 55 tonnával kevesebb sót használt fel.

A tavaly 42 milliárd forint árbevételt elérő sertésfeldolgozó egy éve jelentette be sócsökkentési programját, amelynek köszönhetően a kék címkével jelölt termékei sótartalmát 25 százalékkal csökkentette – közölte a vállalat, hozzátéve, hogy a teljes termékpaletta közel 70 százalékát érintette a változás, de újabb és újabb termékek kerülnek be a programba.

A Kométa közleménye emlékeztet arra, hogy

a magas sóbevitel növeli a magas vérnyomás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Ráadásul a magyar lakosság sóbevitele jelentősen meghaladja a napi ajánlott 5 grammot: a férfiak átlagosan 15,9 gramm, a nők mintegy 11,2 gramm sót fogyasztanak naponta.

A sócsökkentés a tudatos vásárlással kezdődik

Hozzáteszik, az elfogyasztott só egy részét olyan élelmiszerekkel visszük be a szervezetünkbe, amelyeknek nincs élelmiszercímkéje, így nem tudható pontosan, mennyi sót tartalmaznak – a kenyérfélék és péksütemények is ilyenek. Egy másik jelentős csoport azon élelmiszerek köre, amelyeken ugyan van címke, de senki nem feltételezi, hogy jelentős a sótartalmuk, ilyenek például a gabonapelyhek is – figyelmeztetnek.

– A sócsökkentés a tudatos vásárlásnál kezdődik. Lehetőleg mindig válasszuk a kisebb sótartalmú élelmiszereket. Ebben nagy segítséget nyújt, hogy az élelmiszercímkéken 2016 decemberétől kötelező feltüntetni az adott termékben lévő só mennyiségét is 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkoztatva – mondta el Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

– Folyamatosan fejlesztünk, termékeink évek óta hozzáadottglutamát-, szója- és gluténmentesek, továbbá a termék típusától függően laktóz- és tejfehérje- mentesek. A csökkentett sótartalmú termékek gyártásával kapcsolatban is egyfajta felelősséget érzünk, hogy mennyire tudunk hozzájárulni a magyar családok tartalmas és kiegyensúlyozott étkezéséhez – mondta el Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója.

