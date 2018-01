Százmilliós fejlesztési támogatást nyert a Keszthelyi és a Hévízi kórház

A betegellátás minőségét javító fejlesztésekre a keszthelyi kórház több mint 195 millió, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház pedig 186 millió forint európai uniós támogatást nyert el – közölte a két intézmény.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatán elnyert támogatásból a kórházi fertőzések megelőzésére szolgáló eszközökkel szerelik fel a keszthelyi és a hévízi egészségügyi intézményt, és mindkét kórházban bevezetik az egységes betegazonosító rendszert.

A keszthelyi kórházban plazmatechnológiás berendezést telepítenek, az új eszköz használatával csökken a légúti eredetű fertőzések és az újrafertőződés esélye. A kézhigiénét érintésmentes fertőtlenítőszer-adagolók biztosítják majd. Az izolált kórtermek zárófertőtlenítéséhez környezetbarát automatát szereznek be, ez hozzájárul a kórterem és az eszközök, valamint a levegő gyors megtisztításához. A hálózati vízellátó rendszert vízfertőtlenítő berendezés telepítésével fejlesztik, és úgynevezett környezeti infekciókontroll rendszert épít ki a kórház.

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházban a hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítéséhez környezetbarát, a szervezetre ártalmatlan klór-dioxidos vízfertőtlenítőt szereznek be. A levegőfertőtlenítést itt is plazmatechnológiás berendezés telepítésével oldják meg. Az épületben érintésmentes fertőtlenítőszer-adagolókat és ellenőrző UV-készülékeket szerelnek fel, a fertőtlenítő kézmosás a betegek és hozzátartozóik számára is elérhető lesz.

A pályázati forrásból mindkét kórházban korszerű betegazonosító rendszert vezetnek be. A betegek vonalkóddal ellátott karszalagot kapnak, amely a kezelés során mindvégig biztosítja a pontos adatrögzítést. A kórlapon szereplő személyes adatok, vizsgálati eredmények a karszalagon kódolt formában szerepelnek majd – közölték.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, a betegellátás minőségének javítását célzó projektek 2018 szeptemberében zárulnak.