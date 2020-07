Az ideális újranyitás: utazás Franciaországba

A COVID-19 járvány lassú lecsengésével újra kinyit a világ, Európa is ébred, apránként pedig a turizmus is visszaáll a normális kerékvágásba. Nem késő még tehát megtervezni szabadságunkat. Egy utazás Franciaországba egész évben vonzó alternatíva.

Sokszínű Európa, ezerarcú Franciaország

Jellemzően, Európa összes országának, városának tulajdonítunk valamilyen hívószót, mely alapján – akár jártunk már ott akár nem – képzeletünk máris elrepít minket az adott helyszínre. Ilyen hívószó lehet a kultúra, a gasztronómia, a természeti szépségek, a tengerparti strandok és még sorolhatnánk. A jó hír pedig az, hogy ha terveink között szerepel egy utazás Franciaországba, mindezeket megkaphatjuk egyetlen ország határain belül. Sokszínű lehetőségek tárháza nem is annyira messze.

Ha kiejtjük Franciaország nevét, az említettek alapján máris beugrik jó néhány dolog. Borok, sajtok, Párizs romantikája, a Notre-Dame és az Eiffel torony. A kultúra szerelmeseinek ott a Louvre, a számos műemlék és múzeum, vagy akár a Cannes-i filmfesztivál. Az országot körbeölelő tenger és óceán a tengerpart rajongóinak is remek lehetőségeket rejt. A francia riviéra (Cote d’Azur) egyes helyein mediterrán partokon tölthetjük el a vakációt.

Szinte a bőség zavarával küzdünk, ha minden látni szeretnénk, néhány nap közel sem elég. Arról nem is beszélve, hogy az ország földrajzi adottságainak köszönhetően télen számos méltán híres síparadicsom is várja az arra fogékonyakat. Egy utazás Franciaországba egyedülálló, egész éves sokszínűséget kínál. Érdemes tehát jó előre megtervezni utazásunkat, minden lehetséges igényt és faktort figyelembe véve.

“Haditervek” a francia kalandra

Mivel utazásunk során Európán belül maradunk, sokak fejében megfordulhat, hogy autóval vágjanak neki az útnak, ezáltal akár több helyszínt is bejárva. Bár ez a megoldás is kiváló lehetőségeket tartogat, a hosszú utazás Franciaországig, majd az ország határain belül is nagyobb részben vonják

ki az egyenletből a pihentető összetevőt.

Ennek tükrében érdemes kiválasztani az egyik Budapestről induló repülőjáratot, így gyorsabban és kényelmesebben utazva, a célállomáson akár autót bérelve és úgy barangolni be Franciaország tájait, megtapasztalni élményeit. Szerencsére nyugodtan érkezhetünk saját autónkkal is, a parkolás a reptéren és annak közvetlen közelében is magas minőségben biztosított.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén található parkolókban biztonságosan helyezhetjük el gépjárművünket az utazás idejére. Kényelmes és kézenfekvő megoldás, ezt szem előtt tartva pedig számos kedvezményes parkolási csomag közül válogathatunk, melyek 8-10 napos “tárolást” biztosítanak. A transzfer és a repülőút megoldása után pedig gyakorlatilag nem is marad más hátra, mint hátradőlni és megélni Franciaország romantikáját, magunkba szívni légkörét, belekóstolni gasztronómiai különlegességeibe. A világ kinyílik, legyünk mi is nyitottak az új kalandokra. Egy utazás Franciaországba kiváló első lépés az újrakezdéshez.