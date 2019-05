Az új gyártócsarnok jövőre hatvan új munkahelyet teremt Gyöngyösön

A már több évtizede a városban működő MIAS Hungary Kft. csaknem 17 millió eurós kapacitásbővítő beruházása állami támogatással valósult meg, amelynek eredményeként egy nyolc ezer háromszáz négyzetméteres új gyártócsarnok épül Gyöngyösön. Az automatizált logisztikai polcrakodó gépek (RBG) gyártására specializálódott vállalat ezzel a fejlesztéssel megduplázza a termelési kapacitását és hatvan új munkahelyet teremt a térségben. Az új csarnok alapkőletételénél Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is jelen volt.

– A magyar gazdaság 5,2 százalékos növekedést tudott az elmúlt egy évben felmutatni, legutóbb tíz éve volt hasonlóan magas ez a szám. Ez pedig azt igazolja, hogy a nemzet érdekeire is fókuszáló politika gazdasági sikereket is eredményez – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a mátraaljai városban működő MIAS Hungry Kft. új gyártócsarnokának alapkőletételénél. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarországon egy év alatt száz ezer új munkahely jött létre, 25 és fél százalékkal nőttek a beruházások, 6,4 százalékkal lett több az export-teljesítmény és a fizetések is átlagosan 8 és fél százalékkal lettek magasabbak.

– A sikerekért azonban meg kell dolgoznunk és ebben nagy szerepet játszanak azok a külföldi és elsősorban azok a német beruházó vállalatok, amelyek rendre Magyarországba, a magyar emberekbe helyezik a bizalmukat. Természetesen a bizalom mellett fontos az a tény is, hogy Európa legalacsonyabb adói hazánkban vannak, ahogy egyszámjegyű társasági adókulcsával is csak Magyarországon találkozhatnak a beruházók – tette hozzá a miniszter.

– Új mérföldkő ez a cégünk életében – fogalmazott az ünnepségen Christian Erlach. A Jungheinrich AG igazgatósági tagja elmondta, a nemzetközi szinten tevékenykedő németországi MIAS Group 1992 óta van jelen Gyöngyösön. Az MÁTRA Gépipari Kft-ként alakult magyarországi leányvállalat ma már MIAS Hungary Kft-ként ismert. Jelenleg 115 munkahelyet biztosít a térségben és a bővítésnek köszönhetően további hatvan főnek ad munkát a jövőben. Az új gyártócsarnok jövő áprilisban kezdi meg működését.