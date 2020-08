Egekben az árak: aranyáron mérik a zöldséget, gyümölcsöt az egri piacon

Egekbe szökött a gyümölcsök, zöldségek ára. Összevetettük, hogy tavaly ilyenkor mit mennyiért tehettünk a kosarunkba. Az árkülönbség meglepő.

A tavalyinál is drágábban mérik a piacokon a gyümölcsöt, zöldséget. Szokásos szemlénket ezúttal azzal kezdtük, hogy visszapillantottunk az egy évvel ­ezelőtti helyzetre, és összevetettük a mostanival.

Eger mindig is hírhedt volt viszonylagos drágaságáról. Most sincs ez másképp, sőt egy év alatt legalább húsz-harminc százalékkal emelkedtek a piaci árak. Ennek oka a szélsőséges időjárás, a kora tavaszi fagy, majd a viharok, felhőszakadások is ártottak a termésnek.

A napokban tett sétánk során azt láttuk, hogy a leérőben lévő sárgabarack kilójáért akár 1200–1500 forintot is elkérnek. Tavaly ilyenkor ezt még megvehettük 8–900 forintért. Szezonja van az őszibaracknak, a nektarinnak, ám a legolcsóbb is ebből 650–700 forint, a szép, nagy szemű termésért pedig ezer forintot kérnek. Egy évvel ezelőtt ezt még megúsztuk pár száz forinttal olcsóbban.

Megjelentek a szilvafajták is. A magvaváló, az édes ringló kilója legalább duplájába kerül a tavalyinak, azaz minimum 4–500 forintért mérik. A legdrágábbak most is a „gurulós” gyümölcsök. Málna már csak egy-két őstermelőnél ­kapható, negyedkilós dobozkákban 5–600 forint, a fekete szedret ugyanígy kínálják. Kilónkénti ára meghaladja az 1500 forintot. Az egyre népszerűbb áfonyát is több helyen kínálják, ám nem árt, ha tudjuk, térségünkben nem őshonos ez a gyümölcsfajta, tehát feltehetően sokáig utazott, míg Egerbe ért.

A görögdinnye kilójáért tavaly 120–150 forintot, a sárgadinnyéért átlagosan 3–400 forintot kértek. Most az ár ennek minimum duplája.

A nyári étkek nagy slágere, a sárga hüvelyű, zsenge zöldbab ára hetek óta az egekben, egy kilóért 1000–1200 forintot kell leszurkolnunk. A lecsószezon derekán járunk, de ezt a kedvelt fogást sem hozzuk ki idén olcsón. Fehér húsú tv-paprikát találtunk 450 forintért, de a kevésbé tetszetős, girbegurba, lecsónak valóhoz már háromszáz forintért is hozzájuthatunk. A paradicsom kilója négyszáz forint körül alakul. A pirosló kápiának és a pritaminpaprikának alaposan megszámítják az árát, 800–1200 forintot kérnek egy kilogrammért. A csípős, hegyes paprika darabja 100–120 forint.

Rácsodálkoztunk a gyökérzöldség, a karalábé s a zellergumó árcéduláira. A leveszöldségek brutálisan megdrágultak tavalyhoz képest. Van, ahol egy karalábéért 300 forintot kell fizetni, a zöldség kilójáért pedig 1000–1200 forintot is elkérnek.

Aki most savanyít, jól dönt, hiszen 400–500 forintért már talál apró, ­csemegeuborkának való, friss termést. Ennél olcsóbb már nem lesz – jelezték az árusok. Egy éve az ehhez hasonló portékát már 350 forintért is megvehettük.