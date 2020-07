Fogyasztóvédelem: így változtatnak jövőre a jótállás szabályain

Módosulnak a szavatosság és jótállás szabályai jövőre, sávos lesz a jótállási idő, és jön az e-jegy, valamint bővülhetnek a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési keretei is – jelentette be a minap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az elvárások nem egyértelműek azzal kapcsolatban, mennyi idő alatt köteles cserélni vagy javítani a visszavitt terméket az eladó.

A hatósághoz és a békéltető testületekhez érkező bejelentések, valamint tájékoztatást kérő levelek jelentős része a szavatosság, illetve a jótállás témakörét érinti. A vonatkozó szabályok ugyanis 17 éve, azaz 2003 óta nem változtak – így fogalmazott a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság a jótállási változásokról szóló tájékoztatójában. Ezért indokolt a módosítás, a cél pedig, hogy egyértelművé tegyék a szabályozást a minőségi kifogások és panaszok hatékonyabb kezelése érdekében, ami egyaránt szolgálja a fogyasztók és a jogkövető vállalkozások érdekeit.

– A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, szól a jelenlegi szabály. A tapasztalatok szerint gyakran nem tartják be a tizenöt napos határidőt. A vásárlók kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, hiszen a cég gyakran még a negyvenötödik napon is azt nyilatkozza, hogy törekszik a javításra.

– Heves megyében a panaszok körülbelül 40 százaléka a jótálláshoz kapcsolódó, minőségi kifogás. A jogszabály változásával egyértelmű lesz az egyes jótállási igények érvényesítési feltétele, illetve sorrendje. A javítás időtartamának meghatározása, illetve az újabb meghibásodás jogkövetkezménye is kedvező, fogyasztóbarát változást hoz – válaszolta lapunknak a Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya.

Az új szabály szerint 30 napon belül ki kell javítani a terméket, de ha ezt nem tudják garantálni, akkor cserélni kell. Kötelesek tájékoztatást adni arról, ha előreláthatóan 15 nap alatt nem kerítenek sort a javításra, cserére. Ezt a fogyasztóvédelem ellenőrzi is.

A terv szerint mindez a jövő január 1-je után értékesített termékekre vonatkozik majd, s elegendő időt biztosítanának a felkészülésre. Lényeges eleme lesz az is: ha az első meghibásodás esetén megállapítható, hogy az árucikk nem javítható, a vállalkozás köteles azt nyolc napon belül cserélni. Ha erre nincs lehetőség, a vételárat kötelesek visszatéríteni a vevőnek.

Ne silány árut kínáljanak a vevőnek

A fenntarthatósági szempontok is előtérbe kerültek a változásnál: a nagy értékű termékeknél, mint például a háztartási gépek, ugyanis elvárható a hosszabb élettartam. A cél az, hogy sokáig használható, nem pedig hamar hulladékká váló áru legyen jelen a piacon.

Az új, a vételárhoz igazodó, sávos jótállás bevezetésével így közvetetten a gyártókat is ösztönöznék arra, hogy ne egy év alatt tönkremenő, silány holmit gyártsanak. A jövőben tehát értéktől függően változik a kötelezően biztosítandó idő. Egyre többen vásárolnak webáruházakban. Azt is tervezik, hogy a fogyasztó részére elektronikusan átadott, elküldött számla jótállási jegyként is elfogadható legyen abban az esetben, ha tartalma megfelel a kormányrendelet erre vonatkozó előírásainak.