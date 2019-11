Folyamatosan állatorvos ellenőrzi a sertésállományt Besenyőtelken és Mezőtárkányban is

A mezőgazdasági közmunkaprogramban népszerű a sertéstenyésztés. Ám az utóbbi időben az afrikai sertéspestis veszélyezteti ezt a tevékenységet. A Heol annak járt utána, hogy miként védekeznek a fertőzésnek a gondozott állományra való átterjedése ellen Besenyőtelken és Mezőtárkányban.

A közmunkaprogram bevezetésekor közel kétszáz dolgozót is foglalkoztattak Mezőtárkányban a település alpolgármestere, Pásztor István emlékei szerint.

– Szerencsére a környező üzemek, vállalkozások az évek folyamán fokozatosan szívták fel a munkaerőt – tette hozzá. – Napjainkban hatvan embert alkalmazunk. A létszám fogyása azt is eredményezte, hogy bizonyos tevékenységeket abba kellett hagynunk, nem tudtuk folytatni. Ami maradt, és egyik sikeres része a programnak, az a sertéstenyésztés. Két ötven férőhelyes ólban hizlaljuk a disznókat.

Jó partnerre találtak egy helyi vállalkozó személyében, többször tőle vásárolták a választási malacokat, melyek egészségesek, a szállítást, az átállást jól bírják, könnyen alkalmazkodnak az új körülményekhez. Értékesítési gondjaik nem voltak és a mai napig sincsenek. Újságban, interneten hirdették, de a közeli vágóhíd is szívesen vett a felhizlalt állományból. Odáig jutottak, hogy az idén december elején eladandó állataikat nem kellett hirdetni, hiszen már mindnek gazdája van. Bogácstól Nagyvisnyóig, Egertől Kápolnáig a környező településekről is keresik a hússertéseiket.

– Az afrikai sertéspestis miatt fokozottan óvjuk a telepet, szorosan együttműködve állatorvosunkkal és a járási főállatorvossal – fogalmazott az alpolgármester. – A szakmai segítségükre támaszkodva eddig sikerült a betegséget távol tartani a teleptől. Megállja a helyét Tóth István, a telep felelős vezetőjének mondása: „egy veréb sem juthat ellenőrizetlenül be oda!”. A legutóbbi, szeptemberi értékesítésnél is vérmintát vettek az állatokból, azok negatívak lettek és csak utána adták el azokat ténylegesen. Bízunk benne, a de­cemberi értékesítésnél is így lesz.

– Szerencsére eddig még nem okozott problémát az ASP, bár azt mondják a szakemberek, hogy előbb-utóbb fog. De nagyon bízom benne, hogy mi leszünk itt a nyugalom szigete, s akkor bennünket ez elkerül – ezt már Bozsik Csaba, Besenyőtelek polgármestere mondta a Heol kérdésére.

Tájékoztatása szerint 25 sertést gondoznak, s most igényeltek másik huszonötöt, ami januárban érkezik Pálhalmáról. Megállapodást kötöttek ugyanis a Belügyminisztériummal, s a BV-intézetnek van Pálhalmán sertéstenyésztő telepe. Onnan kapják a két hónapos süldőket. Az a környék egyelőre nem veszélyeztetett.

– Helyben folyamatosan állatorvos ellenőrzi az állományt. Az ő figyelme és szakértelme mellett intézzük ezt a munkát. A NÉBIH részéről rendszeresen tájékoztat bennünket dr. Fejér Barna igazgatási és járványvédelmi szakállatorvos – mondta a polgármester.