Minden folyamatot megismertek a diákok

Az Apollo Tyres gumiabroncsgyártó tervei szerint Gyöngyösön is indul technikusképzés.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

­Munkába álltak Gyöngyöshalászon azok a fiatalok, akik részt vettek az Apollo Tyres első képzésein. Riczkó Csaba és Barna Dávid a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ kétéves gumiipari technikus képzését végezte el érettségi után. Rickó ­Csaba azért jelentkezett technikusnak, mert jó dolgokat hallott a gyárról már építkezés közben, míg Barna Dávid eredetileg mozdonyvezető szeretett volna lenni, végül érettségi után találkozott az Apollo nevével, s szimpatikusnak találta a lehetőséget.

Csaba szerint a duális képzéssel az elméleti tudás mellett valódi gyakorlatot szereztek az abroncsgyártó technológiákban. Minden gyártási fázissal megismerkedtek, ez előtt pedig végigkísérhették a gépek beüzemelését és finomhangolását.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dávid szerint elsőre ­szinte sokkoló volt, hogy milyen nagy az egész létesítmény. – Az ultramodern technológia is felülmúl minden képzeletet, emellett pedig elképesztően tiszta az egész üzem – mondta, megemlítve, hogy már diákként az Apollo-csapat teljes értékű tagjaként kezelték őket. Ösztöndíjat, munkaruhát, meleg ebédet kaptak és az ingyenes céges autóbuszjáraton utaztak.

Csaba a building területén érzi legjobban magát, s most itt is dolgozik termékbevezető technikusként. Az abroncs egyes alkotóelemeit összeállítják egy dob segítségével, így készül el az úgynevezett „zöld” abroncs, vagy nyersköpeny. A következő lépés a vulkanizálás. Dávid az extruder részlegen dolgozik, ez is tetszett neki legjobban tanulóként. Itt készül az abroncs futófelülete, oldalfala és a légzáró réteg.

Elmesélték, az osztályuk fele már itt dolgozik, ők is mihamarabb munkába álltak. Sok az ismerős arc, jól érzik magukat, s a diákként nyújtott segítséget visszakapják a többi dolgozótól.

C. Krishna Kumar, az ­Apollo Tyres gyöngyöshalászi üzemének gyárigazgatója elmondta, tovább folytatják a duális képzést Hevesen, s a technikus szak terveik szerint Gyöngyösön is elindul. Örülnek, hogy olyanok dolgoznak náluk, akik szakmai fejlődését végigkövették, így már az első naptól fogva kulcspozíciókat tölthetnek be a gyárban.