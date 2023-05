A társaság 1984. április 14-én bukott le. A Vörös Rák étterem mögötti belső udvarban fényképezőgépet és vakut akartak ellopni egy Ladából. Berúgták a pillangóablakot, ám az egyik lakás ablakában észrevettek egy nőt, aki szólt a rendőrségnek. Próbáltak elszelelni, de elfogták őket. Később kiderült, Cs. Cs. és az öccse, H. is a banda tagja. Nekik a zsákmány értékesítésében volt szerepük. Emellett raboltak is Cs. Cs. márianosztrai börtönből hozott ötlete alapján. A testvére és annak neje a Széchenyi étteremben felfigyeltek egy lerészegedett férfira. A nő felajánlkozott az illetőnek, akit a két férfi az utcán kizsebelt. Egy, a Herendi szórakozóhelyről hazafelé tartó egri atyafit is leütöttek, s elvették kétezer forintját. Máskor a Zalka utcában tántorgó személyt fosztották ki, elvéve az óráját, ötezer forintját. A Grillbe ittassága miatt be nem engedett egyént kocsiba ültették, kiszedték a zsebéből a bukszáját, majd kilökték az autóból.