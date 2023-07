A kliensek örültek, hogy végre valaki pártfogolja őket. Az éjjeli „beszerzés” után V. meg is jelent a lakásokon, ahol tagonként 144 forintért ígérte a radiátort, s persze felszámította a vascső árát és a szerelési munkadíjat is. Bélapátfalván 58 ezer 500 forintot zsebelt be egy gyanútlan megrendelőtől, aki csak a rendőrségen mert panaszkodni:

– A munkájával és emberi magatartásával nem voltam megelégedve. Késedelmesen szállított, és kifogásolható volt a szerelőmunkája is.

V. több esetben más szakemberek segítségét vette igénybe, hivatkozva arra, hogy a szemének árt a hegesztés.