10:40

Mirkóczki Ádám felháborodásának adott hangot, szövegszerű javaslatokat kért, erre most mindenki szóban tesz javaslatokat. Földvári Győző elmondta, ez ebben a formában követhetetlen, harminc perc szünetre szükség van. Császár Zoltán csatlakozott hozzá.

Oroján Sándor javasolja, hogy a meghívottak is kapjanak hozzászólási jogot, hiszen nincs értelme a jelenlétüknek, ha nem szólhatnak.

Farkas Attila kiemelte, a titkos szavazást még azok sem látják, akik technikailag lebonyolítják a közgyűlést.

Húsz perc szünet következik.

10:30

Mirkóczki Zita javasolja , hogy minden napirend előtti felszólaló reagálhasson a hozzászólásokra, hiszen Mirkóczki Ádám polgármester mindenre reagál. Azt is javasolja, hogy a titkos szavazás a jövőben ne elektronikus legyen, hanem urnában szavazzanak.

Mirkóczki Ádám elmondta, hogy a napirend előtti felszólalásokra egy percben reagálni kaotikus lenne. Ez lényegében egy napirend előtti napirendhez vezetne, és nagyon elhúzódhat.

Oroján Sándor szerint igen is szükség van erre, hiszen napirend előtt megvádolták, ő pedig nem reagálhatott.

– Főként, hogy polgármester úr mindenre is reagál. Az hogy egy másik ember legalább egyszer reagál korrekt eljárás. Egyetértek azzal is, hogy a hiányzások igazolása felesleges. Hiszen ha egy képviselő nem jön el, akkor azzal is üzen valamit, nem az általános iskolában vagyunk, hogy Mirkóczki Ádám ellenőrizze az igazolásokat. Ez csak arra ment ki, hogy a polgármester tiszteletdíj-megvonással sújthassa ezért a képviselőket. Az sem korrekt eljárás, hogy a polgármester akkor hoz be sürgősségi indítványt amikor akar – fogalmazott.

10:10

Orosz Lászlóné módosításokat javasolt az alapokmánnyal kapcsolatban. Javasolja például, hogy minősüljön hiányzásnak az is, ha nem szavaznak a képviselők. Illetve azt is, hogy a bizottsági tagoknak szűnjön meg a tagsága akkor, ha több mint hat alkalommal hiányoznak évente. Dr. Pápai Ákos szintén javaslatokat nyújtott be. Farkas Attila elmondta, nem ért egyet azzal, hogy igazolás nélkül lehessen hiányozni az ülésekről.

Lombeczki Gábor azt javasolja, hogy az ülések kezdetéig lehessen javaslatot benyújtani.

10:00

A következő napirendi pont az alapokmány módosítása, konkrétan a bizottsági struktúra átalakítása. Jelenleg három működik, Komlósi Csaba szerint ugyanis a témák sokfélesége miatt négyre lenne szükség. Mirkóczki Ádám egyébként azután eszközölt összevonásokat, hogy Komlósi Csaba és Keresztes Zoltán kiléptek az Egységben a Városért Egyesületből a polgármester viselkedésére hivatkozva, akkor Mirkóczki Ádám még az egyesület tagja volt, ám később onnan eltávolították. Érdekesség, hogy a bizottsági összevonásokkal éppen Komlósi és Keresztes képviselők vesztették el elnöki és tagsági pozíciójukat.

A javasolt négy bizottság a következő:

Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság 7 fő, Városgazdálkodási Bizottság 7 fő, Városi Urbanisztikai, Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság 5 fő, Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 fő

Komlósi Csaba most elmondta, hogy a bizottságok elé kerülő anyagokat is hamarabb a tagok rendelkezésére kellene bocsátani. Akár több ülés is szükséges lehet egy-egy közgyűlés előtt.

Mirkóczki Zita elmondta egyetért a módosítással, hiszen ha például csütörtök délután kapnak meg egy anyagot hétfő reggelig nincs idő egyeztetni a képviselőkkel.

– A felosztás is megfelelő, hiszen az általam elnökölt bizottságban sokszor több ideig tartott a munka mint egy közgyűlés. Én úgy gondolom, hogy több szakmabelire is szükség lenne, sem klíma szakember, sem építész nincs ugyanis jelenleg. Azt majd később kifejtem, hogy a polgármester sürgősségi indítványáról mi a véleményem - tette hozzá.

Kovács Cs. Tamás üdvözölte Mirkóczki Zita javaslatait.

Keresztes Zoltán felidézte, Mirkóczki Ádám titokban tárgyalt a buszközlekedésről, ez nem helyes.

– Olyan javaslatom van, hogy a polgármester a két ülés közötti fontos ügyekről kötelezően tájékoztassa a képviselőket. Azt is szeretném, hogy csak az előre kijelölt napokon lehessen ülést tartani. Azt is javaslom, hogy a közgyűlésekről készült hangfelvétel kerüljön fel másnap a város honlapjára –emelte ki.

9:44

A képviselők megszavazták kik legyenek a tagok, így ők: dr. Chikán Zoltán, korábbi bíró, ügyvéd; Csontosné Bodnár Gyöngyi, tanár, korábbi tag; Vasné Ignácz Katalin, az Egri Borbarát Hölgyek elnöke, akik a helyszínen letették az esküt.

9:40

Az első napirendi pont következett, a választási bizottság tagjainak delegálása. Oroján Sándor Minczér Gábornak válaszolt, mivel erre napirend előtt nem volt lehetőség.

– Minden fideszes íjánlóívet lefoglaltak, megvizsgáltak és nem gyanúsítottak még csak szabálytalanság sem senkit. Mit nem értenek ezen? Ez nem azt jelenti, hogy nincs felelős közöttünk?– kérdezte.

Mirkóczki Ádám erre nyomatékosította, csak fideszes íveket foglaltak le, és szerinte ez bizonyíték.

9:33

Minczér Gábor alpolgármester Bódás Bianka ügyével kapcsolatban szólt.

– Méltatlan állapotok az egri közéletben címet is adhattam volna ennek A bírósági ítélet megkérdőjelezi a fideszes képviselők mandátumát – mondta.

– A választásért a kampányfőnök a felelős, ő dönt a lebonyolításról. Oroján Sándor volt ez, úgy gondolom bocsánatot kellene kérnie és le kellene mondania. Rengeteg önérzetes képviselő van a Fidesz frakciójában, nekik állást kell foglalniuk, nem hiszem, hogy jó szemmel nézik szavazók adatainak kiadását – mondta Minczér Gábor.

9:30

Kovács Cs. Tamás Berecz Mátyás elbocsátásával kapcsolatban arról beszélt, sok vád elhangzott a polgármester részéről, s erről a közgyűlésen is szót kell ejteni, hiszen a Dobó István Vármúzeum önkormányzati intézmény.

– Ez méltatlan jelenség, képviselőt nem érhet ilyen vád. Ha a vádak jogosak, akkor hozzák nyilvánosságra az adatokat, bizonyítékokat amely alapján elbocsátották. Kérem ezeket a következő közgyűlésen mutassák be – mondta.

9:27

Dr. Pócs Alfréd nehezményezte, hogy az oltással kapcsolatos nézetei miatt Mirkóczki Ádám őt is degradálta egy oltásellenesekről szóló nyilatkozatában. A polgármester elmondta, hogy nem volt szándéka sem Pócs Alfrédot, sem mást megsérteni, csak magáról a jelenségről beszélt.

9:24

Berecz Mátyás Gárdonyi Géza halálának századik évfordulója kapcsán javasolta, hogy csatlakozzanak és Eger is legyen hivatalosan Gárdonyi Géza-település.

9:22

Bódi Zsolt út és járda fejlesztésre hívta fel a napirended előtt a figyelmet.

– Felnémeten van olyan út aminek nincs még szilárd burkolata, erre is koncentráljunk akkor, amikor a költségvetést megalkotjuk – kérte.

9:19

A rendőrség képviselőjéhez Bódi Zsolt szólt elsőként, betörések Felnémeten témában. Arról érdeklődött, hol tart ezek felderítése, van-e valamilyen megelőző intézkedés. Elmondta, lakossági felajánlás érkezett: amennyiben kamerákat terveznek telepíteni a helyiek felajánlják saját infrastruktúrájukat, hogy az áramszolgáltatóval ne kelljen külön köröket futnia az önkormányzatnak. A rendőrkapitány elmondta, hogy nem sok betörés jutott a tudomásukra, de természetesen fokozottan koncentrálnak az ügyre hiszen a betörések nem jellemzőek Egerben.

9:16

Napirend előtt felszólalt Komlósi Csaba, azt kérte, hogy időkorlát nélkül tárgyalják a kettes napirendi pontot, a bizottságok kérdését. A képviselők nagy része erre igennel szavazott, majd elfogadták a napirendet.

9:15

Mirkóczki Ádám napirend előtt közölte, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be, mivel ha a bizottsági struktúra átalakul minél hamarabb meg kell nevezni azok vezetőit is. Beadványát a második napirendi ponttal együtt tárgyalják.

9:10

A januári közgyűlés a Tigra-ZF-Eger vízilabda csapatának köszöntésével kezdődött, mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Kupa győztesek lettek ugyanis az egri lányok. Mirkóczki Ádám polgármester egyenként, személyesen köszöntötte a csapat tagjait és a vezetőedzőt, dr. Sike Józsefet, illetve Szécsi Zoltánt, a klub ügyvezető elnökét is.

A szavazásokat készíti elő a csütörtökön ülésező városi közgyűlés. Az első napirendi pont az országgyűlési választási bizottság tagjait állítaná össze.

Ezután tárgyalják Komlósi Csaba sokat emlegetett javaslatát. A képviselő az önkormányzati bizottságok berendezkedését gondolná újra azok után, hogy Mirkóczki Ádám polgármester még az előző télen, a különleges jogrend idején, közgyűlési jogokkal felruházva változtatott rajta. Szavaznak egy központi pályázatról is, amelyből utakat, járdákat újítanának fel. Ezek a Kőkút utca egy szakasza, a Rákóczi út páros és páratlan oldalán lévő egy-egy járdarész, összesen százmillió forintból.

Oroján Sándor Fidesz-frakcióvezető kezdeményezte, hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére szánt 25 millió forinthoz sorolják be a tavalyi, e célra szánt összeg maradványát is. Mirkóczki Zita tanácsnok azt szorgalmazza, hogy minden ülésen számoljon be a polgármester arról, hogyan haladnak a TOP Plusz pályázati programok. Arra hivatkozik, hogy a képviselők nem rendelkeznek elegendő információval a 2021-2027 fejlesztési programok előkészítéséről, s a polgármester nem tájékoztatja rendszeresen a testület tagjait a jelenleg futó pályázatok aktuális helyzetéről.

Kiválasztják a Magisztrátus borát is. A múlt évi Egri Borvidéki Borversenyen elért helyezések alapján két Egri Csillagot és négy Egri Bikavért választottak, ezek közül kerül ki a győztes nedű.