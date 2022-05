Orosz Lászlóné a Fidesz-KDNP jelöltje az egri időközi önkormányzati választáson. Arról számolt be, hogy összegyűlt a jelöltségéhez szükséges aláírás-mennyiség. Orosz Lászlóné tudatta, hogy a következő hetekben minden háztartást szeretne felkeresni és kikérni a lakók véleményét, javaslatát a körzet jövőjéről.

A többi ismert jelöltet is megkérdeztük. A független Domán Dániel elmondta, az aláírásokat már ő is összegyűjtötte, s számos választót felkeresett, de folytatja a kopogtatást. Kifejtette, a körzetben élők sok javaslatot és problémát megosztottak vele, ezekre megoldást keres, s ha bizalmat szavaznak neki, akkor a megvalósításon dolgozik majd.

A szintén független Farkas Richárd, akit az egri polgármester mutatott be, mint jelöltet, arról beszélt, hogy már megvan az elegendő aláírás, de folytatja a polgárok fel­keresését.

Bábel Ildikó, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje is azt közölte, múlt csütörtökön meglett a szükséges mennyiségű aláírása. Több utcába is kitelepültek. Az ajánlóíveket a mozgalom egri elnöke, Bognár Ignác adta le pénteken, ő a jelölt kampányfőnöke is.

A Demokratikus Koalíciónak (DK) még nincs jelöltje, bár szerdán tartott volna sajtótájékoztatót, ám az eseményt aznap lemondta a DK.