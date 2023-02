– Az a baloldal, amely eddig sosem járt Recsken, most hergeli és megvezeti az utcabelieket itt is. Így tesznek mindenhol, ahol balhét lehet kelteni, aztán ha csökkennek a lájkszámok, ők majd továbbállnak. Mi azonban mind itt maradunk a politikai rivaldafény után is: a helyiek is, a kő is, a bánya is. Itt maradnak az előnyök is és az esetleges kellemetlenségek is. A mértékük a lényeg. Akik pedig most mértéktelenül és gátlástalanul uszítanak, valótlanságokkal hergelnek, nekik a rivaldafény nélküli hétköznapokon ezek a mértékek már nem számítanak majd: ahogy a helyiek sem, a kő sem, a bánya sem. Ahogyan a békesség sem: az már a mi dolgunk lesz. Ezt azért ezekben a pillanatokban is jó tudni mindenkinek – fogalmazott.

Mindeközben Nagy Sándor, Recsk polgármestere is megosztotta újabb gondolatait a jövőt illetően.

Nyilván a recski bánya mostanában elég nagy hírértéket kapott! Most viszont nem magával a tevékenységgel foglalkoznék. Elnézem, hogy a településünk, melyet évről évre építünk, fejlesztünk és joggal lehetünk büszkék az elért eredményeinkre, hogyan is jelenik meg a nagy nyilvánosság előtt. A hírek gyártói messziről jöttek és távoznak is, miután megkapták a hang- és képanyagukat. Magukkal visznek egy olyan képet, amivel Recsk településképét nagymértékben rombolják – tette közzé Facebook-oldalán.



– Jól tudom, hogy az érintett terület is része községünknek, de a "szegregátummal" senki sem szokott büszkélkedni! Ezzel nem az ott élőket kívánom megbántani, de a rendezetlen, szemetes környék nem mutat jól egy képanyagban! Ha van is bennük jószándék, legalább annyit, vagy többet ártanak a videóikkal! Ezért a tavasz folyamán nagy takarítást szervezek, melyre elvárom, hogy minden ott élő lakos velem és a képviselőkkel együtt részt vegyen! Magam és egy segítővel másztam fel a hegyoldalra tegnap megnézni, hogy az ott található sziklában történt-e repedés a robbantás után. (sértetlen) Viszont tele van annak a környéke is szeméttel! – írt a polgármester.