Pétertől megtudtuk: az év végéhez közeledve több mint két tucat 10 kilogrammot meghaladó pontyot telepítettek, átlagsúlyuk meghaladta a 15 kilót. A legnagyobb példányok 18 kilogrammosak voltak. Az év vége közeledtével pedig ismét kikérték vendégeik véleményét, tapasztalatukat, hogy ezeket felhasználva lássanak a fejlesztésekhez. De a legnagyobb öröm a családjuk, hogy 2022 végén megszületett kisfiuk, legifjabb Forgács Péter. Így már a családban hárman vannak Péterek.

– Januárban elkezdődtek a munkálatok, melyek egészen március végéig eltartottak. Időközben el is készültek a tóparti konténerházaink, amelyek saját vizesblokkot is kaptak, kibővültek a szállálehetőségeink is, faházakat, tóparti lakóautókat telepítettünk. Készültek új esőbeállók, kerékpártárolók, parkolók gépkocsiknak, melyeket jól láthatóan felfestettünk – sorolta a tótulajdonos.