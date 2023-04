Ezt ne hagyja ki! zöldövezet

A hétpettyesnek is árt az egyre terjedő harlekinkatica Az elmúlt években elszaporodtak a hazánkban, azon belül Heves megyében is a harlekinkaticák. A hétpettyesekkel ellentétben kevésbé hasznosak, sőt... Ráadásul még az „igazi” fajtársaikat is kiszoríthatják élőhelyükről.