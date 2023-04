– Általában márciusban és áprilisban növekszik meg a tűzoltói vonulások száma, ám tavaly a száraz, csapadékmentes időjárás miatt már januárban is riasztották vármegyénk tűzoltóit, februártól pedig jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma. Az elmúlt évben több mint ezer esetben vonultak ki a szakemberek, és háromezer focipályányi terület égett le szűkebb hazánkban – ismertette a tűzoltó főhadnagy, aki arra is kitért, hogy ebben az évben már meghaladja a százat a Heves vármegyei tűzesetek száma, az egri tűzoltókat hívták már például Verpelétre, Egercsehi és Egerszalók határába is, ahol az elszáradt növényzet, a bozótos kapott lángra. Idén a legnagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz három hektárnyi volt, Tófalu és Visznek településen is voltak már ekkorák.