A mögöttünk álló héten valamennyi általános iskolában felkerült a táblákra a VAKÁCIÓ! felirat, s a legtöbb intézményben pénteken, illetve szombaton tartották a ballagásokat.

Az egri Dr. Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában négy végzős osztály vett búcsút az intézménytől, hogy szeptembertől valamelyik középfokú oktatási intézményben folytathassa tanulmányait. Az ünnepségen köszöntötték az év diákjait, pedagógusait, elbúcsúztak azoktól a tanároktól, akik a mögöttünk álló tanévben fejezték be aktív pedagógusi éveiket. Kékesi László végzősöket búcsúztató beszédében a jövőbe is tekintett. Szavai szerint egy iskola értékét leginkább az jellemzi, mennyi kisdiák jelentkezik hozzájuk elsősként. Örömmel jelentette, hogy szeptembertől is szép számú kisdiák kezdi meg náluk általános iskolai tanulmányait.