Azért rendezik meg évről-évre a programsorozatot, hogy vidékre is eljuttassák a klasszikus zenét, tudtuk meg Veres Tündétől, a rendezvény szervezőjétől. A koncertek most is ingyenesek voltak, s rengeteg érdeklődőt vonzottak. Az ország számos pontjáról érkeztek vendégek csak emiatt, s a környékbeli szállásokat is már jó előre lefoglalták a messzebbről érkezők.

Messziről is jöttek vendégek meghallgatni a gitárzenét

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- Pénteken és szombaton is közel százan voltak kíváncsiak a koncertekre, amelyek nagyon jól sikerültek, s ez hatalmas öröm számunkra. A visszajelzések is azt igazolják, hogy jól érezték magukat a vendégek - jegyezte meg Veres Tünde.

A vasárnapi zárókoncerten is sokan vettek részt, megtelt az aldebrői templom. Erre az estére igazi különlegességgel készültek, az egyéni produkciók után 13 gitáros játszott együtt, amire korábban még nem volt példa a Debrői Gitárnapokon. Csodálatos dallamokat hallhattak az érdeklődők.