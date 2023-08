– Krasznahorkay Attila bemutatta csoportjának legújabb eredményeit, korábbi méréseinek új magfizikai folyamatokban, illetve új mérőműszerrel történő megerősítését. Eredményeit konferenciánkon tartott előadásaikban vietnámi és orosz kísérleti csoportok is megerősítették, és további részletekkel egészítették ki. Cheuk-Yin Wong, az amerikai Oak Ridge Nemzeti Laboratórium professzora az X17 mérési eredmények új elméleti értelmezéséről számolt be. Eszerint a kísérleti eredmények új fejezetet jelentenek a részecskefizika standard modelljének keretein belül. Olyan új részecskecsaládnak a létezését jósolta meg, amelyet kvarkok és antikvarkok kötött állapotai alkotnak, de amelyekben a kötött állapotot az elektromágneses kölcsönhatás alakítja ki. A kvarkok közötti erős kölcsönhatás ennek csupán a hátterét biztosítja. Cheuk-Yin Wong egyébként a már elhunyt Wigner Jenő Nobel-díjas magyar származású amerikai fizikus egyik vezető tanítványa. Cheuk-Yin Wong jóslatai szerint nem csak az X17 hanem számos más új részecske is létezik. Wong professzor elméleti jóslatait Varró Sándor professzor, az MTA doktora, a Wigner Fizikai Kutatóintézet nyugalmazott tudományos tanácsadójának számításai is megerősítették. Az X17 részecske létezését a debreceni mérések mellett egy orosz és egy vietnámi kísérleti kutatócsoport legújabb, előzetes mérési eredményei is megerősítették. Az orosz kísérleti csoport vezetője, a dubnai dr. Khachik Abraamyan beszámolt a Wong professzor által a részecskefizika standard modelljének keretein belül megjósolt új részecskecsalád második tagjának a megfigyeléséről is. A mérési eredmények hibán belül megegyeznek az elméleti jóslatok várakozásaival. Jelenleg is folyik az új részecske-jelölt tulajdonságainak a tanulmányozása és meghatározása. Számos kutatócsoport számolt be olyan új kísérleti berendezés építéséről is, amellyel az X17 részecske-jelölt további vizsgálatára ad lehetőséget – részletezte Csörgő Tamás.