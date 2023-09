Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat tette közzé Facebook-oldalán a hírt még szerdán, hogy riasztás érkezett Bükkszentlászlóról – számolt be a Boon. Cikkük szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy Bükkszentlászló településről egy 43 éves férfi otthonból ismeretlen helyre távozott és életjelet nem ad magáról. A rendőrség kért mentőkutyás segítséget, így a Neptun Mentőcsapat Mentőkutyás egysége azonnal reagált a riasztásra és 5 emberrel, 2 kutyával és 3 gépjárművel a helyszínre indult. Az eltűnt személy felkutatásához csatlakozott több helyi lakos, vadászok és a rendőrség munkatársai is, de az első napon nem jártak sikerrel, így csütörtökön tovább folytatódott a szervezett keresés, amihez már a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is csatlakozott több drónnal.

Óriási és sűrű, nehezen járható területeket vizsgáltunk át és zártunk ki, rendőrségi nyomkövető kutyával, területkereső mentőkutyákkal, drónokkal, terepjárókkal és nagy helyismerettel rendelkező vadászokkal, de a személy eddig nem került elő – írták a Boon cikke szerint a drónosok.

Időközben a helyi lakosok felkérésére vasárnap a Spider Mentőcsoport is bekapcsolódott a keresésbe Lehoczki László vezetésével. A Spider részéről négy ember vett részt a keresésben kutyával.

– Hétfőn, a délutáni órákban Hope jelzése alapján megtaláltuk az eltűnt férfit. Sajnos segíteni már nem tudtak – írta Lehoczki László. Köszönetet mondott, az egri Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoportnak is, akik ketten keresték kutyáikkal a férfit, illetve a helybéli lakosoknak, valamint a terepjárót biztosító és helyismerettel rendelkező fiatalembernek.