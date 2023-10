A különlegessége ennek az összejövetelnek azonban az, hogy a Gép- és Műszeripari Szakközépiskola 1969 novemberében új iskolaként kezdett az épülő Csebokszári lakótelepen, az épület egyike volt a 30 ezresre növelt városrész első új épülerteinek, s a találkozóra összegyűlő osztály elsősként kezdett a Malomárok utcában anno. A legtöbb friss diplomás középiskolai tanár pályája indult innen, így az osztályfőnöké, Zubor Sándornéé. Aki sokszor dicsekedett azzal, hogy az akkor már Ki mit tud? győztes Kovács Kati osztálytársa volt a Gárdonyiban.

Innentől pedig azért folytatódik többes (néha egyes) szám első személyben a cikk, mert ennek az induló osztálynak volt tagja munkatársunk, így személyes vonatkozásokkal lesz tele az írás. Úgy illik, hogy mindjárt a pályakezdő osztályfőnökről szóljanak a – sajnos – megemlékező sorok: a tanárnő nagyon szerette az osztályát, bizalommal volt irántunk, amit nem tudni viszonoztunk-e. Az viszont bizonyosság, hogy kialakult függősége és ki tudja mi miatt ő az elsők között volt azok közül, aki itt hagyott bennünket és ezt a földi világot.

Az egykori GMSZ az 1970-es-80-as években

Forrás: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

S ha már az elmúlás a vidámság előtt szóbajött: az idő az egykori 4+2-es oktatási rendszerben – bizony hat napos volt akkor a munkahét – tanuló diáktársakat is alaposan megtizedelte. A valamikori 4./C-s diákok közül elmentek már tizenketten, közülük is az ostorosi Bartók Árpi elsőként, és nagyon fiatalon. S meghalt Danyi György is, Eger és a Szantofer, majd a Fekete Ló legendás pincére, akinek élete és hivatása volt a felszolgálás.