Elkészült Kiskörén a sportcentrum, s még a hivatalos átadó előtt mutatta be közösségi oldalán a polgármester, Magyar Csilla.

– A komplexummal újabb lehetőséget biztosítunk a kikapcsolódásra, s örömmel tapasztaltam, hogy már többen ki is próbálták. A fedett részt kiállítótermeként, közösségi térként is tudjuk majd használni – mondta.

Ez a hely mindenkié lesz, aki aktívan szeretne sportolni, s mindenkié, aki szereti a szépet. Mint azt Holló Gyula, Kisköre alpolgármestere írta bejegyzésben, már megkezdték a centrum berendezését, professzionális edzőtermi gépeket raktak a helyükre. Sokat már nem kell várni, hamarosan hivatalosan is nyit a komplexum.