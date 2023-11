Portálunkat a napokban azzal kereste meg olvasónk, hogy az állomás orvosi rendelőjében – talán hosszadalmas tetőjavítás következtében – elképesztő állapotok uralkodnak. Mindenütt törmelék és víz – áll a panaszáradatban, s ezt támasztotta alá egy ott dolgozó hölgy is.

Az egész állomásépületet érintő problémákra az InterCity vonatok Hatvanban elnevezésű Facebook-közösségben is rávilágítanak. Ez az a csoport, ami korábban sikerrel állt ki amellett, hogy a gyors szerelvények álljanak meg a városban is, de számos egyéb, a vasúti közlekedést érintő kérdésben is hatékonyan emelik fel szavukat. Ez alkalommal a fentebb említettekre hívták fel a figyelmet Romokban a vasútállomás – Omlásveszély című bejegyzés-sorozatukban.