Sokak számára ismerős lehet a Bűbáj című film, amelyben a női főszereplő a tüdérmesék világából belecsöppen a valóságba. Kipróbáltuk milyen lenne, ha mi találnánk magunkat a mesék világában. Olyan ikonikus épületeket vettünk alapul, amelyekről rendszeresen olvashatnak a Heolon, illetve a turisták számára is közkedvelt állomás.

A napokban arról számoltunk be portálunkon, hogy befejeződött a Lenkey-ház felújítása, de jelenleg még garanciális javítások zajlanak a több mint 400 millós beruházáson. A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki az épület egy tündérmesében:

A Lenkey-ház az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

Az egri Senator-ház ügyét szintén nyomon követjük portálunkon. Mint írtuk, Oroján Sándor önkormányzati képviselő hívta föl a figyelmet arra, hogy lassan egy éve üres a Senator-ház, s most újra hirdetik bérbeadását. Az AI így látja az épületet, ha egy mesében építették volna:

Az egri Senator-ház az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

A Dobó tér mindenki számára kötelező úticél, ugyanis amellett, hogy Eger szíve, számtalan program színhelyéül is szolgál. Már csak az a kérdés, hogy a valóságban vagy az AI által kreált verzióban a megkapóbb.

A Dobó tér az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

A Dobó-téren található Minorita templom sem maradhatott ki az összeállításból, amely valószínűleg pompás helyszíne lenne a királylány és a királyfi ásó-kapa-nagyharangjához és a Boldogan éltek, míg meg nem haltak végszóhoz.

A Minorita templom az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

A Bródy Sándor Könyvtár már harmadik alkalommal nyerte el a Minősített Könyvtári címet, írtuk meg január végén. Ezt a címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kultúráért felelős miniszter rendelete alapján adományozza. A mesterséges intellingencia így alkotta meg az egri könyvtár épületét:

A Bródy Sándor Könyvtár épülete az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

Érdemes tartottuk megnézni azt is, hogy az AI hogyan festi le a üzemanyagos témát, legutóbb például arról számoltunk be, hogy Egerben és Hatvanban is piros-fehérre változnak egyes MOL kutak. A mesterséges intellingencia a kiválasztott fotónkról eltűntette a benzinfalókat vagyis sehol egy autó, ellenben az épületből egy hangulatos éttermet varázsolt.

Az egri Mol-benzinkút az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

Egy kis kitérőt is tettünk, méghozzá Kékestető irányába. A Parádhoz közeli Ilona-völgyi vízesést, ahol jelenleg a jég az úr, szintén gyönyörűvé tette az AI.

Az Ilona-völgyi vízesés az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

Kékestetőre - ahová az elmúlt hétvégén is rengeteg ellátogattak a Téli Mátra Teljesítménytúra miatt - egy gyönyörű kastélyt helyezett el a mesterséges intelligencia.

Kékestető az AI szerint

Forrás: Heol-összeállítás

És egy rövid videóösszeállítás az eredeti, illetve az AI által generált fotókból: