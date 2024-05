– Egert sokan az 1552-es eseményekről ismerik. Most hasonló időket élünk – mondta dr. Hankó Balázs Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára hétfőn a Heves Vármegyei SZC Bornemissza Gergely Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nemrégiben átadott modern tanműhelyében tartott sajtótájékoztatón.

Vágner Ákos, dr. Hankó Balázs és dr. Pajtók Gábor tartottak sajtótájékoztatót a Bornemisszában

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Európa az abnormalitás irányába megy, mi pedig azért vagyunk itt, hogy bemutassuk mi a normalitás: a tudás és a munka tiszteletén és becsületén nyugszik, ahogy az elmúlt évek során a sikeresen megújított szakképzés és felsőoktatás tette. Versenyképességi fordulatot kínálunk, amely egyet jelent a szakképzés és a felsőoktatás együttműködésével, úgy, hogy a térség gazdasági szereplőinek érdekében valósul meg, így lesznek sikeres fiataljaink, vállalkozásaink, így erősödik tovább a magyar gazdaság. Persze amíg magyar kutatókat, fiatalokat kizárnak, addig nagyon nagy probléma van Brüsszelben – húzta alá.

Hangsúlyozta, hogy a szakképzési centrum érti, hogy a megújult szakképzésnek gyakorlati képzést kell adni: az alternatív járműhajtáshoz kapcsolódó tudás biztosított a Bornemisszában.

– Jók vagyunk ebben is, hiszen a szakképzés a szakmák Európa-bajnokságán ezüstérmes lett, a mechatronikában szintén dobogósok voltunk. Mindez azért lehetséges, mert a megújult szakképzés biztosítja a szakmákat, amire a magyar gazdaságnak szüksége van. Magyarország 5. a gyártási csúcstechnológiában, hiszen erre készíti fel a szakképzés és a felsőoktatás a fiatalokat. Országosan idén 6 százalékkal kevesebben felvételiztek, de a technikus képzésben résztvevők száma 3 százalékkal növekedett, Egerben az SZC tanulóinak száma pedig 10 százalékkal növekedett. A fiatalok tudást, szakmát és előrelépést szeretnének – mondta.

Kiemelte, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szintet lépett európai felsőoktatási rangsorban, mindemellett együttműködik a szakképzéssel helyben és a közelben műszaki képzések elindítását tervezi.

– A felnőtképzés is zajlik itt, hiszen a centrum a helyi Automobil-Eger-97 Kft. közreműködésével újította meg ezt a műhelyt, s közben saját munkavállalóit is itt képezte tovább – mondta, hozzátéve éppen ez a magyar modell egyik sarkalatos pontja.

– Előre kell lépni abban, hogy a város még intenzívebben tudja támogatni a felsőoktatást a szakképzést valamint a helyi vállalkozásokat. Erre a modell egy városi együttműködést kínál, azt tudom javasolni, támogassák Vágner Ákost, hogy ez az együttműködés és ez a versenyképességi fordulat még tovább erősödjék Egerben – fogalmazott.

– Jó úton jár a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum – mondta dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője. – Olyan felsőoktatási kapcsolatokat talált és fejleszt, melyek szükségesek lesznek a későbbiekben, ilyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel és a Széchenyi István Egyetemmel – tette hozzá. Kiemelte, mindez rendkívül fontos is hiszen a vármegye jelentős tényező a gép- és autóiparban.

Magyarország ambiciózus terveihez szükség van arra, hogy kiválóan felkészített szakemberek és jólképzett mérnökök kerüljenek ki az iskolapadból és a gyakorlati helyekről

– fogalmazott.

Vágner Ákos a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje arról beszélt, hogy mióta jelöltté vált, a szakmaiság, a párbeszéd és lokálpatriotizmus jegyében sok egri észrevételeit volt szerencséje meghallgatni.

A fiatalok lakhatásán, a jól képzett fiatalok helyben tartásán is dolgozna Vágner Ákos Egerben

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– A gazdasági szereplők és a fiatalok véleménye egybevágó. Előbbi a szakképzett munkaerő hiányát észrevételezte, valamint azt, hogy a fiatal, jól képzett munkaerő városban tartása is nehézkes, lakhatási okok miatt. A fiatalok is hasonlóról számoltak be, a közösségi programokat és lakhatást hiányolták a pályakezdők. Éppen ezért programunk 7. pontja a versenyképesgazdaság elősegítésére jött létre. Mivel ezekre a kérdésekre egy önkormányzat nem tud minden esetben önállóan teljes választ adni, ezért is nagyon hálás vagyok az együttműködési lehetőségért az államtitkárságnak. A lakhatási problémára pedig az önkormányzatnak kell megoldást nyújtani – fogalmazott.